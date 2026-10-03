Triển khai Nghị quyết số 57, Bộ Công Thương chuyển mạnh sang tạo giá trị thực chất

Trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Công Thương đang từng bước chuyển trọng tâm từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra những kết quả cụ thể, có giá trị đối với quản lý nhà nước, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Các nhiệm vụ không chỉ được cụ thể hóa bằng kế hoạch, tiến độ mà ngày càng chú trọng hơn đến hiệu quả đầu ra, khả năng ứng dụng và tác động thực tiễn. Từ hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số đến thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tinh thần xuyên suốt là đưa chủ trương vào những việc làm cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét và từng bước hình thành những giá trị có thể nhìn thấy, đo lường trong thực tiễn.