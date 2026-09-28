Triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch:Các Bộ, ngành, địa phương phải cùng vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, tháo gỡ toàn diện các điểm nghẽn

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo. Ảnh: chinhphu.vn

Sáng 28.9, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình hoạt động du lịch 8 tháng năm 2026 và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Đây là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi được kiện toàn.

Tham dự Phiên họp có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch; lãnh đạo Ban, Bộ, ngành…

Ngành Du lịch Việt Nam đạt đà tăng trưởng rất ấn tượng

Tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động du lịch 8 tháng năm 2026 và đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2026.

Báo cáo nêu rõ, trong 8 tháng, ngành Du lịch Việt Nam đạt đà tăng trưởng rất ấn tượng khi đón 15,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 63,6% kế hoạch năm (dự kiến đón 25 triệu khách). Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế của Việt Nam vượt trội so với mức tăng chung của du lịch toàn cầu và khu vực Đông Nam Á.

Lượng khách du lịch nội địa đạt 113 triệu lượt, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 75,3% kế hoạch cả năm (dự kiến đón 150 triệu khách). Tổng thu từ khách du lịch đạt 781 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 69,4% kế hoạch năm. Các địa bàn trọng điểm như TP.HCM, Hà Nội, An Giang, Lâm Đồng, Khánh Hòa tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng cao.

Công tác thể chế hóa được triển khai quyết liệt khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 7.9.2026 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, phân công rõ trách nhiệm cho các bộ, ngành, địa phương theo nguyên tắc "6 rõ" nhằm tạo bước chuyển biến căn bản cho toàn ngành.

Bộ VHTTDL chủ động xây dựng kịch bản phát triển du lịch chi tiết gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã thảo luận, tập trung đóng góp ý kiến nhằm tháo gỡ các vướng mắc phát sinh; kiến nghị các giải pháp đột phá về cơ chế, nguồn lực và sự phối hợp liên ngành để du lịch Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.

Phát biểu thảo luận, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch khẳng định, Bộ đã chủ động xây dựng kịch bản phát triển du lịch chi tiết gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.

Bộ trưởng nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và khách nội địa trong năm 2026 bằng việc rà soát, đề nghị các địa phương trọng điểm nâng chỉ tiêu tăng trưởng du lịch so với kế hoạch, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn kinh tế lớn để đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường thế mạnh.

Về định hướng sản phẩm và thị trường, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh thông tin, ngành tập trung ưu tiên du lịch văn hóa, di sản, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; rà soát hệ thống cơ sở lưu trú để khắc phục tình trạng quá tải cục bộ dịp cao điểm.

Nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, Bộ trưởng cho biết đang khẩn trương nghiên cứu tham mưu các thể chế, chính sách phát triển du lịch, đồng thời đề xuất cơ chế cho các mô hình mới như kinh tế ban đêm, du lịch y tế, du lịch xanh, du lịch cộng đồng và chính sách thị thực cho khách lưu trú dài ngày.

Bộ VHTTDL đã chủ động xây dựng kịch bản phát triển du lịch chi tiết gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.

Bộ VHTTDL quyết tâm hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và khách nội địa trong năm 2026 bằng việc rà soát, đề nghị các địa phương trọng điểm nâng chỉ tiêu tăng trưởng du lịch so với kế hoạch, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn kinh tế lớn để đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường thế mạnh.

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, Bộ VHTTD đang khẩn trương nghiên cứu tham mưu các thể chế, chính sách phát triển du lịch, đồng thời đề xuất cơ chế cho các mô hình mới như kinh tế ban đêm, du lịch y tế, du lịch xanh, du lịch cộng đồng và chính sách thị thực cho khách lưu trú dài ngày.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng khẳng định, thời gian qua Bộ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, tạo thuận lợi tối đa về thủ tục xuất nhập cảnh cho du khách quốc tế thông qua hệ thống cấp thị thực điện tử vận hành ổn định và xử lý thủ tục nhanh chóng.

Hiện nay, Bộ đang tích cực nghiên cứu đề xuất tổng thể về cấp thị thực phù hợp cho từng nhóm đối tượng và thị trường khách đặc thù. Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xử lý dứt điểm tình trạng "tour giá rẻ" gây thất thu ngân sách, đầu tư “núp bóng” du lịch, tình trạng hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động trái phép hoặc ép khách mua hàng kém chất lượng. Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị quản lý chặt chẽ các loại hình du lịch có yếu tố nguy hiểm, tăng cường giải pháp đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng kiến nghị xây dựng nền tảng thông tin hai chiều trên không gian số kết nối trực tiếp trong nước với hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm cập nhật liên tục dữ liệu thị trường và sản phẩm du lịch.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng đề nghị xây dựng chiến lược quảng bá dài hơi, có trọng tâm, lồng ghép quảng bá du lịch vào các hoạt động đối ngoại cấp cao và đẩy mạnh khai thác các thị trường mới tiềm năng như Trung Á, Trung Đông.

Tổng rà soát toàn bộ nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ toàn diện các điểm nghẽn

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch nhấn mạnh tầm quan trọng của Phiên họp diễn ra ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22.8.2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; khẳng định Nghị quyết thể hiện tầm nhìn và tư duy chiến lược lớn, toàn diện của Đảng, tạo xung lực mới để du lịch phát triển bứt phá, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, Nghị quyết thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược lớn và toàn diện, tạo cơ sở chính trị quan trọng để du lịch phát triển nhanh, bền vững, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Sau khi Nghị quyết 26 được ban hành, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương triển khai. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu tiến độ phải được đẩy nhanh hơn trong những tháng cuối năm.

“Quý IV/2026 phải kích hoạt mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ tinh thần Nghị quyết 26, trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, có tính dẫn dắt, tạo điều kiện tháo gỡ căn bản các khó khăn, nút thắt cho phát triển du lịch từ năm 2027”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Theo đó, việc triển khai Nghị quyết 26 không được dàn trải, chung chung, chỉ dừng ở những cụm từ như “tăng cường”, “củng cố” mà không xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và sản phẩm đầu ra.

“Mỗi nhiệm vụ phải làm rõ ai thực hiện, thời hạn hoàn thành, sản phẩm cụ thể là gì và sản phẩm đó tác động như thế nào đến sự phát triển du lịch”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Một trong những nhiệm vụ cần tập trung cao độ là xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách và cơ chế đặc thù cho phát triển du lịch theo đúng tinh thần Nghị quyết 26.

Bộ VHTTDL đã nghiên cứu phương án sửa đổi một số luật, trong đó có Luật Du lịch. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng chỉ sửa đổi Luật Du lịch chưa đủ để tháo gỡ toàn diện các điểm nghẽn, bởi du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, liên quan đến nhiều lĩnh vực như công thương, nông nghiệp và môi trường, xây dựng, ngoại giao, công an, quốc phòng, y tế, tài chính.

Do đó, những vấn đề không thể tích hợp vào Luật Du lịch cần được nghiên cứu, đề xuất một nghị quyết chuyên đề hoặc nghị quyết đặc thù để triển khai Nghị quyết 26.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tổng rà soát toàn bộ nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 26, xây dựng danh mục chi tiết và phân định rõ thẩm quyền.

Nội dung rà soát phải làm rõ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Quốc hội; vấn đề nào cần sửa đổi, bổ sung nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ; vấn đề nào thuộc thẩm quyền các bộ để điều chỉnh bằng thông tư hoặc các văn bản liên quan.

“Cần xây dựng một hệ thống thể chế đầy đủ, đồng bộ, tạo nền tảng dẫn dắt phát triển du lịch”, Phó Thủ tướng yêu cầu, đồng thời lưu ý phải khẩn trương hoàn thành, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Nghị quyết 26.

Cùng với hoàn thiện thể chế, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 phải được hoàn thiện trong tháng 12/2026, tạo định hướng thống nhất cho việc cụ thể hóa Nghị quyết 26.

Phó Thủ tướng yêu cầu định vị, lượng hóa đầy đủ các mục tiêu của Nghị quyết 26 như các chỉ tiêu về đóng góp trực tiếp của du lịch vào GDP, lượng khách, tổng thu, số lượng buồng lưu trú, việc làm trực tiếp và gián tiếp phải được phân bổ cụ thể theo từng năm, làm căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch.

Trong không gian phát triển, cần xác định rõ 3 cực tăng trưởng du lịch gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng; đồng thời xác định 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia và 15 tập đoàn, doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh quốc gia, quốc tế để có cơ chế phối hợp, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn.

Các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch và khu du lịch quốc gia phải được định vị rõ về lợi thế, sản phẩm chủ đạo, nhiệm vụ từng năm và mục tiêu đến năm 2030, qua đó hình thành các động lực dẫn dắt, lan tỏa.

Đặc biệt, mỗi địa phương phải xây dựng ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng, tiêu biểu, nổi trội dựa trên lợi thế riêng; xác định sản phẩm có thể làm mới, phát triển thành thương hiệu và đóng góp vào mục tiêu chung.

“Không thể nói chung chung. Mỗi địa phương cần giới thiệu được sản phẩm đặc trưng, đặc thù của mình”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Các địa phương phải được giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và định hướng sản phẩm cụ thể cho năm 2027, gắn với kết quả đầu ra để kiểm tra, đánh giá thực chất; đồng thời, hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch phải được đổi mới theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Cùng với phát triển sản phẩm, ngành Du lịch cần chuyển từ cách làm riêng lẻ, phân mảnh sang kết nối các nguồn lực trong một hệ thống thống nhất, với sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức xã hội và cá nhân.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ VHTTDL khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch và nền tảng số phục vụ quản lý, quảng bá, phát triển sản phẩm.

Cơ sở dữ liệu phải bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, dùng chung và có khả năng kết nối, phục vụ cả quản lý nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và du khách.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chỉ rõ, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, các Bộ, ngành, địa phương phải cùng vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt, tháo gỡ toàn diện các điểm nghẽn. Ảnh: chinhphu.vn

Đây cũng là nền tảng để ứng dụng công nghệ, kết nối du lịch với nghệ thuật, ẩm thực, di sản văn hóa và các ngành kinh tế khác, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và chất lượng trải nghiệm của du khách.

Công tác xúc tiến, quảng bá cũng phải chuyển theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức. Ngành du lịch cần tận dụng các nền tảng số, phối hợp với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hoạt động xúc tiến thương mại và các sự kiện quốc tế.

Đột phá du lịch từ Hội nghị APEC

Đối với công tác chuẩn bị APEC Việt Nam 2027, Phó Thủ tướng nhấn mạnh du lịch có thể đóng vai trò kích hoạt, dẫn dắt và góp phần vào thành công của sự kiện.

APEC là dịp giới thiệu hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách, an toàn, tươi đẹp, đồng thời quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng, có khả năng cạnh tranh ở khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể về tuyên truyền, quảng bá, kết nối sản phẩm và tour tuyến phục vụ APEC, đặc biệt chú trọng địa bàn Phú Quốc.

Các cơ quan chức năng cần kiểm tra toàn diện điều kiện lưu trú, hạ tầng, sản phẩm du lịch, môi trường, tiêu chuẩn dịch vụ và an toàn cho du khách. Các sản phẩm kết nối Phú Quốc với TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và các địa phương khác cũng phải được nghiên cứu, thiết kế và kiểm tra kỹ lưỡng.

Chậm nhất ngày 15.11, Bộ VHTTDL hoàn thành các nội dung liên quan đến chuẩn bị du lịch phục vụ APEC, làm rõ các công trình, dự án, sản phẩm, năng lực phục vụ và phương án kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Bộ GD&ĐT tổng rà soát các trường đại học, cao đẳng đào tạo những ngành liên quan đến du lịch; đánh giá quy mô đào tạo, số lượng sinh viên tốt nghiệp và tỉ lệ được sử dụng trong 3 năm gần đây.

Việc đào tạo phải gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, bảo đảm chương trình phù hợp với nhu cầu thị trường, nâng cao kỹ năng và khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế.

Một nội dung được Phó Thủ tướng lưu ý là quản trị rủi ro trong hoạt động du lịch; cần xây dựng quy định quản lý chặt chẽ đối với những loại hình, điểm đến có yếu tố rủi ro, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan và tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách trong nước và quốc tế.

Về hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc, Bộ VHTTDL được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai theo hướng thực chất, cân bằng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Về nguồn lực, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ VHTTDL rà soát ngay các nhu cầu cần thiết để triển khai Nghị quyết 26, nhất là trong dự toán ngân sách năm 2027.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu kiện toàn bộ máy tham mưu, siết chặt kỷ cương theo nguyên tắc "6 rõ"; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; quyết tâm tháo gỡ vướng mắc tài chính, tạo bước chuyển biến thực chất, đưa du lịch bứt phá thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.