Triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV tại xã Tam Giang

Đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (hàng đầu, thứ ba từ trái sang), cùng gần 200 đảng viên tham dự hội nghị triển khai nghị quyết.

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Trung Việt triển khai nội dung trọng tâm, cốt lõi các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, gồm: Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới”; Nghị quyết số 30 về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”; Nghị quyết số 31 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Hồ Trung Việt triển khai những nội dung cốt lõi, trọng tâm của từng nghị quyết đến các đảng viên xã Tam Giang.

Bên cạnh đó, hội nghị còn triển khai Quy định số 224 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận số 105 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Kết luận số 106 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Các đại biểu nghiêm túc tiếp thu Nghị quyết Trung ương 4, khoá XIV.

Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương.

Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị xã Tam Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh./.