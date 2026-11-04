Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII và tập huấn về vận hành, quản lý Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Phát huy vai trò NCT Trung ương Hội NCT Việt Nam; lãnh đạo Hội NCT tỉnh và gần 300 cán bộ Hội, Ban Chủ nhiệm lâm thời CLB LTHTGN khu vực Ninh Bình.

Đại diện lãnh đạo Hội NCT tỉnh truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội NCT tỉnh đã truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NCT Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2026-2031; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội NCT tỉnh Ninh Bình khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Hội trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng đã triển khai Đề án nhân rộng CLB LTHTGN đến năm 2035 theo Quyết định số 1648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 939/QĐ-UBND của UBND tỉnh và hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức, vận hành, quản lý CLB. Điểm nhấn là hướng dẫn 8 mảng hoạt động, tiến trình 6 phần buổi sinh hoạt, phương pháp truyền thông 7 bước; quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chủ nhiệm CLB.

Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động Hội và xây dựng, duy trì CLB LTHTGN tại cơ sở. Những nội dung được trao đổi góp phần giúp cán bộ Hội, Ban Chủ nhiệm CLB nắm vững hơn phương pháp tổ chức, điều hành, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm các CLB duy trì thường xuyên, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của hội viên.

Hội nghị góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB LTHTGN. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và kiến thức chăm sóc sức khỏe NCT, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện để NCT được chăm sóc tốt hơn và tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình, cộng đồng, xã hội.