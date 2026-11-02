Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VII

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có bà Hà Thị Minh Tâm, Trưởng Ban Phát huy vai trò NCT Trung ương Hội NCT Việt Nam; lãnh đạo Hội NCT tỉnh và gần 300 cán bộ Hội, Ban chủ nhiệm lâm thời CLB Liên thế hệ tự giúp nhau khu vực Hà Nam.

Hội nghị được tổ chức góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong giai đoạn mới.

Bà Hà Thị Minh Tâm, Trưởng Ban Phát huy vai trò NCT Trung ương Hội NCT Việt Nam truyền đạt nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội NCT Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031, đặc biệt là 3 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm; các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản, những hạn chế trong thu hút, tập hợp hội viên và các phong trào của Hội; định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Hội trong giai đoạn mới.

Các đại biểu cũng được quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội NCT tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, điểm nhấn là đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; lấy hội viên và NCT làm trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò NCT, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội nghị cũng đã triển khai Đề án nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2035 theo Quyết định số1648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 939/KH-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh đến năm 2035 và hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức, vận hành, quản lý CLB nhằm xây dựng những mô hình hoạt động có chất lượng, duy trì bền vững, tạo môi trường để NCT được phát huy vai trò của mình trong cộng đồng và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe chủ động bằng phương pháp y học cổ truyền.