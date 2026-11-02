Triển khai nghị quyết bằng tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành ủy. Ảnh: Đức Quang

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Thành ủy, kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trên địa bàn thành phố.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy có các đồng chí: Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí UVTV Thành ủy, TUV; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đưa nghị quyết nhanh chóng vào thực tiễn

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, những vấn đề đột phá trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV; tạo thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Qua đó, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, cụ thể hóa nghị quyết sát thực tiễn, khắc phục tình trạng học tập hình thức, chậm triển khai, bảo đảm nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố truyền đạt chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Đức Quang

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố truyền đạt Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Minh, TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy trình bày các kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Kết luận số 103-KL/TW, ngày 13/10/2026 về Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy triển khai Quy định số 225-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy. Ảnh: Đức Quang

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố truyền đạt Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Triển khai đồng bộ 5 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV đặt ra yêu cầu đổi mới đồng bộ về tư duy, phương thức lãnh đạo, chất lượng đội ngũ cán bộ và năng lực tổ chức thực hiện. Đối với TP. Huế, đây là những định hướng quan trọng để tạo chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, xây dựng thành phố xanh, thông minh, giàu bản sắc và phát huy giá trị đô thị di sản.

Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch hành động đã được ban hành, đồng chí Trịnh Mạnh Linh đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chú trọng 5 yêu cầu trọng tâm.

Trước hết, các địa phương, đơn vị cần sớm cụ thể hóa nghị quyết thành những việc làm và sản phẩm cụ thể theo phương châm “6 rõ”. Chương trình, kế hoạch thực hiện ở cấp cơ sở phải hoàn thành trước ngày 20/11/2026. Trong đó, từng nhiệm vụ cần xác định rõ người thực hiện, nội dung công việc, trách nhiệm, thẩm quyền, thời gian và kết quả. Việc xây dựng kế hoạch phải xuất phát từ tình hình thực tế, đặc điểm, tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, đơn vị, tránh sao chép máy móc, hình thức.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo và kết luận tại hội nghị. Ảnh: Đức Quang

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Cấp ủy các cấp cần chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện đúng những vấn đề đặt ra từ thực tiễn để xác định trọng tâm, khâu đột phá và giải pháp phù hợp. Đồng chí Trịnh Mạnh Linh lưu ý, cần khắc phục cách lãnh đạo chung chung, thiếu kiểm tra, đôn đốc; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng nhiều và yêu cầu tiến độ ngày càng cao. Những việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, không xin ý kiến lòng vòng để né tránh trách nhiệm. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần báo cáo kèm phương án xử lý, xác định rõ đầu mối và thời hạn, không chỉ dừng lại ở việc nêu khó khăn.

Yêu cầu đổi mới thực chất công tác cán bộ, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Các cấp ủy cần rà soát đội ngũ gắn với yêu cầu sắp xếp tổ chức, xác định vị trí việc làm và liên thông các khâu quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Việc phân công phải bảo đảm đúng người, đúng việc, phù hợp sở trường; quan tâm tăng cường cán bộ có năng lực, chuyên môn cho những địa bàn, lĩnh vực còn thiếu. Đồng thời, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường để làm căn cứ đào tạo, bố trí, điều chuyển hoặc thay thế; kịp thời chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Trịnh Mạnh Linh yêu cầu tập trung tháo gỡ những vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và chuẩn bị thực chất kế hoạch năm 2027. Thành phố cần rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp hoặc có nguy cơ không hoàn thành; tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Mỗi dự án chậm tiến độ cần được xác định rõ nguyên nhân, phương án tháo gỡ, cơ quan chủ trì và thời hạn thực hiện. Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, các cấp, ngành phải chủ động xây dựng kịch bản, chuẩn bị nguồn lực cho năm 2027, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, bảo đảm công việc được triển khai ngay từ đầu năm, tránh tình trạng đầu năm chờ kế hoạch, chờ vốn, cuối năm mới tập trung chạy tiến độ.

Yêu cầu thứ năm là siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của Nhân dân. Việc kiểm soát quyền lực cần được thực hiện chặt chẽ, nhất là trong những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như công tác cán bộ, đất đai, đầu tư công, tài chính và quản lý tài sản công. Các cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm, thời hạn khắc phục đối với những nhiệm vụ chậm chuyển biến, kéo dài, gây lãng phí. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng ngay từ cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đất đai, bồi thường, tái định cư, thủ tục hành chính và môi trường.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh nhấn mạnh, các chủ trương của Trung ương đã rõ, chương trình, kế hoạch của Thành ủy đã được ban hành, vấn đề quan trọng là khâu tổ chức thực hiện. Các cấp, ngành cần vận dụng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố và từng địa phương, đơn vị. Ngay sau hội nghị, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về chất lượng quán triệt, nắm bắt tư tưởng và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai; đồng thời sâu sát cơ sở, theo dõi tiến độ, chất lượng công việc, bảo đảm các chủ trương được cụ thể hóa bằng kết quả thực chất.