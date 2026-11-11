Triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng

Người dân đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hồ Vương.

Đây không chỉ là giải quyết thủ tục hành chính. Một thửa đất đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận nhưng kéo dài nhiều năm đồng nghĩa với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân chưa được xác lập đầy đủ; tài sản chưa thể phát huy hết giá trị trong các quan hệ dân sự, kinh tế. Một mặt bằng chưa được giải phóng đồng nghĩa với dự án chưa thể triển khai, vốn đầu tư chưa thể chuyển hóa thành công trình, việc làm và tăng trưởng.

Vì vậy, giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng chính là tháo gỡ hai “nút thắt” quan trọng để khơi thông nguồn lực đất đai. Làm tốt việc này vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng của Nhân dân, hạn chế tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện; vừa tạo quỹ đất sạch, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án và huy động tốt hơn nguồn lực trong xã hội cho phát triển.

Người dân đến làm thủ tục đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hợp Tiến.

Nhưng điểm nghẽn không chỉ nằm ở hồ sơ, thủ tục hay quy định. Đằng sau nhiều công việc kéo dài còn có một điểm nghẽn khác khó nhìn thấy hơn: “tâm lý e ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm, không muốn quyết những việc khó, việc phức tạp”. Trong khi đó, thực tiễn quản lý đất đai trải qua nhiều thời kỳ, nhiều trường hợp phát sinh chưa được quy định dự liệu đầy đủ; có những quy định chồng chéo hoặc chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Nếu cán bộ chỉ lựa chọn phương án an toàn, đẩy hồ sơ lên trên hoặc chuyển trách nhiệm sang cơ quan khác, thì những tồn đọng nhiều năm rất khó được giải quyết triệt để.

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới đã đi thẳng vào vấn đề này. Nghị quyết xác định phải khắc phục tư tưởng trông chờ, tâm lý e ngại, sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời rà soát những quy định chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, trong đó đất đai là một trong những lĩnh vực dễ phát sinh điểm nghẽn.

Tinh thần xuyên suốt là chuyển từ tư duy “làm sao để không sai” sang tư duy “làm thế nào để giải quyết được công việc đúng chủ trương, đúng pháp luật, vì lợi ích chung”. Cán bộ có động cơ trong sáng, hành động vì lợi ích chung, chủ động tìm giải pháp cho những vấn đề mới, khó, phức tạp phải được khuyến khích và bảo vệ; đồng thời phải phân định rõ giữa đổi mới, sáng tạo với lợi dụng chủ trương để cố ý làm trái, vụ lợi hoặc thiếu trách nhiệm.

Trên cơ sở Nghị quyết 24-NQ/TW, Quy định số 220-QĐ/TW ngày 30/9/2026 của Ban Bí thư đã cụ thể hóa cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để địa phương không dừng lại ở việc kêu gọi cán bộ “mạnh dạn hơn”, mà hình thành cơ chế cụ thể để cán bộ có cơ sở hành động, người đứng đầu có cơ sở quyết định và tổ chức đảng có cơ sở xem xét, bảo vệ những trường hợp thực sự đổi mới vì lợi ích chung.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của tỉnh, ngày 11/11, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị làm việc với các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy để chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết số 24-NQ/TW và Quy định số 220-QĐ/TW bằng những nhiệm vụ có địa chỉ, có sản phẩm và có khả năng kiểm chứng.

Trước mắt, tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho Nhân dân và giải phóng mặt bằng; đối với mỗi nhiệm vụ, lựa chọn 1 xã và 1 phường có nhiều tồn đọng, khó khăn, vướng mắc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và giải pháp tháo gỡ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tham mưu kế hoạch triển khai, hoàn thành trước ngày 15/11/2026. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền, tạo thống nhất nhận thức và đồng thuận xã hội; làm rõ bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm không đồng nghĩa với bao che sai phạm; kịp thời phát hiện, biểu dương, lan tỏa những mô hình, cách làm hiệu quả, những cán bộ thực sự dám nhận trách nhiệm, giải quyết được việc khó. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương được lựa chọn phải rà soát đến từng hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, từng dự án vướng giải phóng mặt bằng; xác định rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn và rõ sản phẩm. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo kèm phương án đề xuất cụ thể, không để hồ sơ chuyển lòng vòng, kéo dài. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, phản ánh ý kiến của Nhân dân, góp phần kiểm chứng hiệu quả thực hiện.

Mục tiêu cuối cùng hướng đến phải đo được bằng số hồ sơ tồn đọng được giải quyết, số điểm nghẽn giải phóng mặt bằng được tháo gỡ, những bất cập được kiến nghị xử lý và những cán bộ thực sự dám làm, làm đúng, làm hiệu quả được ghi nhận, bảo vệ. Đó chính là cách cụ thể nhất để đưa tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW vào thực tiễn.