Triển khai 'Ngày Văn hóa Việt Nam' năm 2026, bảo vệ hồ sơ 'Mo Mường' trình UNESCO

Trong quý III năm 2026, Bộ VHTTDL đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2026 và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ở lĩnh vực văn hóa, gia đình, Bộ VHTTDL tham mưu ban hành các văn bản thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản được đẩy mạnh với các nhiệm vụ quy hoạch, bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích.

Bộ VHTTDL tổ chức họp báo thường kỳ quý III

Đặc biệt, Bộ VHTTDL đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép lập Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Ca Huế” đề nghị ghi danh vào Danh sách của UNESCO. Đồng thời, Bộ VHTTDL cũng tiến hành thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch, Quy hoạch, điều chỉnh Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi 06 di tích quốc gia đặc biệt. Đồng thời, Bộ cũng công bố kết quả thẩm định về các báo cáo liên quan đến việc bảo quản, tu bổ, phục hồi 21 di tích và thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo 16 di tích.

Trong lĩnh vực văn hóa các dân tộc, Nghị định số 269/2026/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số đã được ban hành. Các hoạt động bảo tồn lễ hội truyền thống gắn với xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch cũng được triển khai tại Nghệ An.

Ở lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật và nhiếp ảnh, nhiều hoạt động chuyên môn được tổ chức hoặc chuẩn bị thực hiện, như Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc năm 2026, Liên hoan Múa rối quốc tế năm 2026, Cuộc thi Âm nhạc mùa thu năm 2026 và Festival Mỹ thuật trẻ. Công tác chuẩn bị Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII cũng được triển khai, hợp tác điện ảnh Việt Nam - Nga tiếp tục được thúc đẩy thông qua kế hoạch tổ chức các ngày phim tại hai nước.

Cùng với đó, Bộ tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp văn hóa, bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan.

Dự kiến trong thời gian tới, ngành văn hóa tập trung triển khai các nhiệm vụ gắn với Nghị quyết số 80-NQ/TW, tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên cả nước. Đáng chú ý, Bộ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ “Mo Mường” đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; triển khai Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại Điện Biên cùng nhiều cuộc thi, liên hoan nghệ thuật. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa, nghệ thuật và bản đồ số các ngành công nghiệp văn hóa cũng được đẩy mạnh.

Trong lĩnh vực thể dục, thể thao, các đội tuyển Việt Nam đã mang về kết quả tham dự thi đấu các giải thể thao quốc tế trong quý III năm 2026 với những con số ấn tượng. Cụ thể, các đội tuyển Việt Nam đã đạt tổng số 428 huy chương, trong đó có 183 huy chương vàng, 96 huy chương bạc và 149 huy chương đồng. Đội tuyển bóng đá quốc gia giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 4 (ASEAN Cup).

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 tại Nhật Bản từ ngày 16/9 đến ngày 05/10/2026 và Thế vận hội Olympic Trẻ mùa hè lần thứ 4 tại Senegal từ ngày 27/10/2026-14/11/2026. Đồng thời, Bộ VHTTDL sẽ triển khai công tác tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại Thành phố Hồ Chí Minh và các giải thể thao quốc gia, quốc tế tại Việt Nam và các lớp tập huấn theo kế hoạch.

Về du lịch, trong 9 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 17.680.714 lượt khách, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 70,7% so với kế hoạch đón 25 triệu khách năm 2026. Lũy kế lượng khách du lịch nội địa 9 tháng đầu năm 2026 ước khoảng 126,0 triệu lượt, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 84,0% so với kế hoạch đón 150 triệu khách năm 2026. Tổng thu từ khách du lịch trong 9 tháng đầu năm 2026 ước khoảng 874 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 77,6% so với kế hoạch thu 1,125 nghìn tỷ đồng năm 2026. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, xúc tiến du lịch.

Ở lĩnh vực báo chí, xuất bản, truyền thông, Bộ VHTTDL trình Chính phủ ban hành Nghị định số 328/2026/NĐ-CP quy định về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật và tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý thông tin trên mạng. Luật Xuất bản được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động xuất bản trong tình hình mới.

Đồng thời, Bộ VHTTDL dự kiến tổ chức Lễ Công bố "Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026", triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ IX, Giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam năm 2026 (Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026). Đồng thời, Bộ tiếp tục chú trọng hoàn thiện Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Trong hoạt động hợp tác quốc tế, các chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam tại Philippines, Kazakhstan và Nhật Bản được triển khai trong quý III. Qua đó, các hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tăng cường giao lưu giữa các quốc gia.

Minh Châu