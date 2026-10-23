Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 10790/VPCP-CN ngày 22/10/2026 gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027 – 2030.

Triển khai ngay điện mặt trời trên hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu để giải tỏa áp lực nguồn điện miền Bắc. Ảnh minh họa - EVNGENCO1

Thực hiện các giải pháp cấp bách trước mắt để bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2027

Tại Công văn, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách trước mắt để bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2027, cụ thể:

Chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan và địa phương tập trung phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu tại các hộ gia đình, cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 30/3/2026, khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm và tăng khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ.

Trong đó, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu cho từng địa phương, đặc biệt là các tỉnh miền Bắc (trong đó nêu rõ số lượng, mốc thời gian vận hành), kết quả triển khai nhiệm vụ được giao này sẽ là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương, hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Khẩn trương rà soát, đôn đốc và đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, tập đoàn triển khai ngay các dự án điện mặt trời tập trung, điện mặt trời trên hồ thủy điện và các lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất, đã có trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đủ điều kiện, nhất là các dự án tại khu vực miền Bắc như tại Hồ thủy điện Lai Châu, Sơn La,… và các khu vực có điều kiện thuận lợi về đấu nối, giải tỏa công suất; Tập đoàn Điện lực tiếp tục nghiên cứu, triển khai đầu tư BESS tại các trạm biến áp và vị trí phù hợp trong hệ thống bảo đảm đưa vào vận hành trong năm 2027.

Chỉ đạo các bộ, cơ quan và địa phương đẩy mạnh việc sử dụng điện tiết kiệm, hằng năm tiết kiệm điện tối thiểu đạt 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc; trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4, 5, 6, 7), tiết kiệm điện tối thiểu đạt 10% điện năng tiêu thụ.

Triển khai đồng bộ các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển phụ tải và điều chỉnh phụ tải; tiết giảm tối thiểu 3.000 MW công suất phụ tải vào các khung giờ cao điểm của hệ thống điện; giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống dưới 6%...

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm cuối cùng nếu để xảy ra thiếu điện

Về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện thời gian 2028-2030 và các năm tiếp theo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương:

Trực tiếp làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính, Chủ tịch, Tổng Giám đốc các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) rà soát các dự án nguồn điện, lưới truyền tải điện đã, đang và cần phải triển khai đầu tư trong thời gian tới để thống nhất danh mục các dự án giao cho các tập đoàn nhà nước phải đảm nhận để bảo đảm mục tiêu cung ứng đủ điện.

Mỗi dự án cần đánh giá tiến độ triển khai, thời gian đưa vào vận hành thương mại, khả năng thu xếp vốn và các vướng mắc cần tháo gỡ và thẩm quyền xử lý. Trường hợp cần thiết, có thể nghiên cứu phương án đề xuất sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư một số dự án, công trình điện lực khẩn cấp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo trước ngày 30/10/2026.

Trực tiếp làm việc với các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, đường găng tiến độ triển khai các công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hoàn thành theo đúng Quy hoạch điện VIII điều chỉnh...

Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai nhanh các thủ tục đầu tư dự án, lựa chọn nhà đầu tư; kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện các dự án đúng tiến độ cam kết; không được buông lỏng quản lý sau khi cấp phép, phối hợp xử lý nghiêm đối với các nhà đầu tư chây ỳ, vi phạm; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu dự án có trong quy hoạch không được triển khai hoặc triển khai mà không đưa vào vận hành khai thác đúng tiến độ.

Việc đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2027-2030 phục vụ phát triển kinh tế là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, yêu cầu Bộ Công Thương chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao, không trông chờ, ỷ lại, không đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền. Bộ Công Thương là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về năng lượng, điện, chịu trách nhiệm cuối cùng trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra thiếu điện trong bất cứ tình huống nào.

Hoàn thành ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ trong tháng 12/2026

Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo: Khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ theo khoản 2 Điều 22 Luật Điện lực, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết, đường găng tiến độ triển khai các công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hoàn thành theo đúng Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, trong đó xác định rõ các mốc tiến độ, thời điểm đưa vào vận hành và cam kết bằng văn bản, đồng gửi Bộ Công Thương để tổng hợp, theo dõi, giám sát.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Bộ Công Thương định kỳ hàng quý về tiến độ thực hiện theo cam kết và kết quả thực hiện là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các địa phương.