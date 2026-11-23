Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội gồm 7 đơn vị: Trại tạm giam số 1, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Trại tạm giam số 2, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Phòng Cảnh sát cơ động; trong đó Trại tạm giam số 1 là đơn vị Cụm trưởng; Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH là đơn vị Cụm phó.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị

Đánh giá chung trong năm 2026, trong công tác chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua, Cụm thi đua số 3 luôn xác định phải chủ động trong mọi tình huống, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Tổ chức cho tập thể và cá nhân đăng ký tham gia phong trào thi đua năm 2026, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; duy trì việc bình xét thi đua đối với tập thể, cá nhân và phân loại cán bộ hàng tháng; tổ chức kiểm tra, chấm điểm đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua. Quan tâm chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho CBCS.

Đại tá Lê Mạnh Thanh Việt, Giám thị Trại tạm giam số 1, đơn vị Cụm trưởng phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc với công tác xây dựng Đảng và đoàn thể quần chúng, phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, phong trào “Người tốt, việc tốt”, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động tình nghĩa tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị một cách thường xuyên, liên tục.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT phát biểu tại Hội nghị

Gắn với mỗi đợt thi đua, các đơn vị đã tiến hành sơ kết, đánh giá, đề xuất khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua, làm động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, các đơn vị đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chỉ tiêu công tác chuyên môn, một số mặt công tác đã vượt chỉ tiêu đề ra; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất” gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Thượng tá Châu Minh Hằng, Phó trưởng Phòng Công tác chính trị phát biểu tại Hội nghị

Tập trung hoàn thành tốt công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác điều động CBCS, gắn phong trào thi đua với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội bộ, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND và xây dựng nếp sống văn hóa trong CBCS; tập trung lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của các đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghiệp vụ, tuyên truyền, nhân rộng gương “Người tốt, việc tốt”...

Bàn giao Cờ Cụm thi đua cho đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó

Trong năm 2026, Cụm thi đua số 3 đã tổ chức 28 hoạt động phong trào thi đua sôi nổi, ý nghĩa với mục tiêu hướng về cơ sở.

Biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong Cụm thi đua số 3, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky khẳng định, các đơn vị trong Cụm có đặc thù rất riêng, từ quản lý hành chính về trật tự xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đến quản lý giam giữ, cảnh sát cơ động, bảo vệ mục tiêu.

“Mỗi đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu nghiệp vụ riêng; khối lượng công việc lớn, tính chất công tác phức tạp, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và khả năng phối hợp rất cao” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhìn nhận.

Thượng tá Phạm Chiến Thắng, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua

Đồng tình với phương hướng nhiệm vụ mà các đơn vị đã đề ra, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đề nghị đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2027 ngay sau khi nhận bàn giao phải bắt tay ngay vào thực hiện các hoạt động với chương trình công tác thực hiện phong trào thi đua nổi bật, mang tính chất của các phòng nghiệp vụ; sáng tạo, đột phá; chủ động trong công tác chấm điểm thi đua thiết thực góp phần ghi điểm cho hoạt động phong trào chung của CATP.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, 7 đơn vị đã thống nhất đề cử, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2026; Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua số 3 năm 2027.