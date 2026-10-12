Ngày 11-10, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 12559/UBND-PVHCC về các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần làm ngay phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo chỉ đạo của Trung ương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, chủ động đồng hành, tạo điều kiện thực chất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn và triển khai ngay các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số. Ảnh: Quang Tấn

Tất cả nhiệm vụ, giải pháp phải được cụ thể hóa bằng tiến độ, sản phẩm, khối lượng và kết quả thực chất. Người đứng đầu phải trực tiếp nắm việc, quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả thực hiện; chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy, xử lý công việc lòng vòng hoặc viện dẫn quy định để kéo dài tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đổi mới phương thức phối hợp, triển khai song song những công việc pháp luật cho phép, không để 1 thủ tục chưa hoàn tất làm đình trệ cả chuỗi công việc.

Khi phát sinh vướng mắc, cơ quan liên quan phải xác định rõ căn cứ pháp lý, đồng thời đề xuất phương án xử lý khả thi, xác định cụ thể người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án, khai thác dư địa tăng trưởng

Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách phải trực tiếp rà soát từng dự án, làm việc với chủ đầu tư, đôn đốc triển khai thực chất.

Các dự án đủ điều kiện cần hoàn thành thủ tục để khởi công trong tháng 10-2026, chậm nhất đầu tháng 11-2026. Những dự án chậm tiến độ phải xác định ngay nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu làm rõ tình trạng lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, đấu nối và tiến độ triển khai đối với dự án năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Trong lĩnh vực năng lượng, Sở Công Thương chủ trì rà soát toàn bộ dự án thuộc Quy hoạch điện VIII và kế hoạch thực hiện quy hoạch, làm rõ tình trạng lựa chọn nhà đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, đấu nối và tiến độ triển khai. Tỉnh yêu cầu khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đủ điều kiện trong tháng 10-2026, phấn đấu khởi công trong tháng 11-2026.

Rà soát các dự án thuộc giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035, phân kỳ cụ thể thời điểm khởi công, hoàn thành, đưa vào khai thác; chủ động làm việc với các nhà đầu tư có năng lực tài chính để chuẩn bị danh mục đề xuất bổ sung công suất, bổ sung quy hoạch, báo cáo Bộ Công Thương theo quy định; đồng thời xử lý các dự án không triển khai theo tiến độ, bảo đảm đưa nhanh công suất mới vào khai thác.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi và dược liệu, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát các dự án đang chuẩn bị đầu tư, nhất là dự án sử dụng diện tích cao su kém hiệu quả, chăn nuôi, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển dược liệu dưới tán rừng.

Các đơn vị phải trực tiếp làm việc với nhà đầu tư, xác định rõ điều kiện còn thiếu, cơ quan xử lý và thời hạn hoàn thành; tập trung đưa các dự án đủ điều kiện khởi công trong tháng 10 và 11-2026.

Với các dự án quy mô lớn, dự án của nhà đầu tư chiến lược, Sở Tài chính chủ trì làm việc với THACO, Sun Group và các nhà đầu tư liên quan, rà soát điều kiện đầu tư, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, phấn đấu hoàn thành lựa chọn trong tháng 11-2026 và khởi công các dự án đủ điều kiện trong tháng 12-2026. Những dự án dự kiến triển khai trong năm 2027 phải được chuẩn bị đầy đủ điều kiện ngay từ năm 2026.

Chủ động đề xuất cơ chế thu hút dự án công nghiệp chế biến sâu gắn với nguồn nguyên liệu, công nghệ cao. Ảnh: Quang Tấn

Tại khu kinh tế, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng Sở Công Thương và các cơ quan liên quan phải rà soát từng dự án, xác định khả năng khởi công, tạo khối lượng hoặc đưa vào hoạt động trong năm 2026.

Công tác xúc tiến, tiếp nhận đăng ký đầu tư thứ cấp cần thực hiện song song với quá trình hoàn thiện hạ tầng, không chờ hoàn thành toàn bộ hạ tầng mới triển khai các bước tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu tập trung rà soát năng lực sản xuất hiện có, khả năng mở rộng công suất và các dự án có thể sớm đi vào hoạt động. Từng dự án phải xác định rõ sản phẩm, công suất, thời điểm tạo giá trị tăng thêm và mức đóng góp dự kiến vào tăng trưởng.

Chủ động đề xuất cơ chế thu hút dự án công nghiệp chế biến sâu gắn với nguồn nguyên liệu, công nghệ cao, kinh tế biển và các mô hình kinh tế mới có tiềm năng tạo động lực tăng trưởng.

Nâng cao trách nhiệm thực thi, khơi thông nguồn lực

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các chỉ tiêu tăng trưởng, xây dựng chương trình sự kiện, hoạt động kích cầu theo từng tháng.

Đẩy mạnh tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại có khả năng tạo dòng khách và doanh thu trong những tháng cuối năm. Ảnh: Quang Tấn

Trọng tâm là thu hút du khách, tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú; đẩy mạnh các chuyến bay charter và tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại có khả năng tạo dòng khách và doanh thu trong những tháng cuối năm.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương phải tập trung xử lý những điểm nghẽn về đất đai, lâm nghiệp, quy hoạch, xây dựng, giải phóng mặt bằng, vật liệu và hạ tầng kết nối.

Công tác chuẩn bị đầu tư, tạo quỹ đất và giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước, bảo đảm khi nhà đầu tư sẵn sàng triển khai thì các điều kiện thuộc trách nhiệm của Nhà nước đã được chuẩn bị.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thống kê tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát số liệu thực hiện quý III, ước thực hiện quý IV và cả năm 2026; lượng hóa mức đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, dự án và nguồn tăng trưởng.

Trên cơ sở đó, xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 theo từng ngành, lĩnh vực, từng quý và động lực cụ thể. Định hướng tính toán bước đầu là khu vực công nghiệp tăng khoảng 12%, dịch vụ khoảng 10% và nông nghiệp khoảng 5%.

Để tăng hiệu quả điều hành, Sở Tài chính tổ chức 2 nhóm công tác: 1 nhóm tập trung tháo gỡ thủ tục ban đầu, hoàn thành điều kiện khởi công; nhóm còn lại đôn đốc tiến độ các dự án đang triển khai.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức cơ chế theo dõi tương ứng đối với các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp và dự án đầu tư thứ cấp. Các dự án có khả năng khởi công sớm phải được tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo thời hạn chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, kết quả giải quyết công việc, tiến độ dự án và khả năng tháo gỡ điểm nghẽn là căn cứ trực tiếp để đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

Trường hợp cán bộ lãnh đạo, quản lý né tránh, đùn đẩy, thiếu chủ động hoặc làm chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan phải được chấn chỉnh kịp thời; đồng thời xem xét điều động, bố trí hoặc thay thế theo thẩm quyền.

Các sở, ngành, địa phương phải chủ động làm việc cả ngoài giờ, ngày thứ Bảy, Chủ nhật khi cần thiết để xử lý thủ tục, giải phóng mặt bằng và làm việc với nhà đầu tư.

Mỗi cuộc họp phải xác định rõ quyết định cần thực hiện, đầu việc, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; không tổ chức họp, chuyển hồ sơ hoặc xin ý kiến chỉ để hoàn tất quy trình.

Với yêu cầu triển khai nhanh nhất, tháo gỡ nhiều nhất và chịu trách nhiệm đến cùng, UBND tỉnh đặt trọng tâm vào việc chuyển hóa các tiềm năng, lợi thế thành dự án, năng lực sản xuất và giá trị tăng thêm cụ thể, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 và những năm tiếp theo.