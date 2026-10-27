Triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

Thực hiện các kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan và địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hiệu quả, khả thi để bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế, xã hội và phục vụ cuộc sống của nhân dân, không để xảy ra thiếu điện trong bất cứ tình huống nào, trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng bộ, cơ quan và địa phương liên quan, thời hạn hoàn thành để theo dõi, đôn đốc và giám sát thực hiện.

Trong đó, cần triển khai gấp một số nhiệm vụ cụ thể: Rà soát, triển khai thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành kèm theo Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ.

Đề xuất các giải pháp cấp bách, khả thi cần triển khai ngay để bảo đảm cung ứng đủ điện từ nay đến hết năm 2027 như: giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu tại các hộ gia đình, cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất kinh doanh cho từng tỉnh, thành phố trước ngày 30/10/2026. Hướng dẫn và đôn đốc các địa phương khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ theo khoản 2 điều 22 Luật Điện lực.

Các bộ, cơ quan và địa phương đẩy mạnh việc sử dụng điện tiết kiệm, hằng năm tiết kiệm điện tối thiểu đạt 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc; trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4, 5, 6, 7), tiết kiệm điện tối thiểu đạt 10% điện năng tiêu thụ.

Rà soát các dự án nguồn điện, lưới truyền tải điện đã, đang và cần phải triển khai đầu tư trong thời gian tới để thống nhất danh mục các dự án giao cho các tập đoàn nhà nước phải đảm nhận để bảo đảm mục tiêu cung ứng đủ điện. Rà soát, tổng hợp để hoàn thiện việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Thủ tướng đề nghị các Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy sát sao chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo trên, triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027 - 2030. Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng đủ điện là yếu tố nền tảng và quyết định thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.