Triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân

Theo chương trình hội nghị, các báo cáo viên đã quán triệt 6 chuyên đề về những nội dung cốt lõi, điểm mới trong một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và nội dung triển khai của Quân ủy Trung ương.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) truyền đạt chuyên đề: Chỉ thị số 07-CT/TW và chuyên đề toàn khóa; triển khai Chỉ thị số 899-CT/QUTW của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thiếu tướng Trần Đình Thọ, Cục trưởng Cục Cán bộ (Tổng cục Chính trị) trình bày chuyên đề: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong kỷ nguyên mới; định hướng những nội dung xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định phù hợp với nhiệm vụ Quân đội.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức trình bày chuyên đề.

Thiếu tướng Trần Đình Thọ trình bày chuyên đề.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) truyền đạt chuyên đề: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; định hướng nội dung xây dựng Kế hoạch của Quân ủy Trung ương thực hiện nghị quyết.

Thiếu tướng Bùi Trọng Hiếu, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) truyền đạt chuyên đề: Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2-8-2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; định hướng nội dung xây dựng Kế hoạch của Quân ủy Trung ương thực hiện nghị quyết.

Thiếu tướng Đào Minh Đạo, Phó cục trưởng Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) trình bày chuyên đề: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; định hướng nội dung xây dựng Kế hoạch của Quân ủy Trung ương thực hiện nghị quyết, và chuyên đề: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28-8-2026 về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; định hướng nội dung xây dựng Kế hoạch của Quân ủy Trung ương thực hiện nghị quyết.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh trình bày chuyên đề.

Thiếu tướng Bùi Trọng Hiếu trình bày chuyên đề.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh những nội dung mới, cơ bản, cốt lõi, có ý nghĩa trực tiếp đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Các nghị quyết, chỉ thị được quán triệt không chỉ nhằm thống nhất nhận thức, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, năng lực tổ chức thực hiện của các cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị, tổ chức thực hiện; phát huy mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. Trong đó, những yêu cầu về công tác tư tưởng, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung cơ bản, cốt lõi và rất quan trọng; về xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; về phát triển không gian vùng, kết nối nguồn lực; về nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và phát huy nguồn lực Việt Nam ở nước ngoài... đều có giá trị trực tiếp đối với xây dựng tiềm lực, thế trận và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu phải chuyển mạnh từ “học nghị quyết” sang “thực hành theo nghị quyết”, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị làm thước đo; một trong những yêu cầu nổi bật của các nghị quyết, chỉ thị lần này là khắc phục bệnh hình thức, nói nhiều, làm ít; học tập nhiều nhưng chuyển biến thực tiễn chưa tương xứng. Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh chuyển từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành”; coi trọng phương pháp Hồ Chí Minh, tức là phải biết lựa chọn đúng việc, giải quyết đúng vấn đề, tổ chức công việc khoa học, dựa vào thực tiễn và tạo ra kết quả cụ thể.

Thiếu tướng Đào Minh Đạo trình bày chuyên đề.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 51 điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đối với Quân đội và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, phải biến yêu cầu thành phương châm hành động mới trong tổ chức thực hiện nghị quyết: “Học để làm; làm để kiểm nghiệm; kiểm nghiệm để điều chỉnh; điều chỉnh để tạo kết quả tốt hơn”. Quán triệt tốt chỉ đạo của Trung ương: “Không tổ chức quán triệt theo kiểu xong hội nghị là xong nhiệm vụ”, “Không xây dựng chương trình hành động chung chung”, “Không kiểm tra bằng việc có bao nhiêu hội nghị, bao nhiêu văn bản, bao nhiêu bài thu hoạch”. Công tác kiểm tra cần tập trung vào việc chuyển biến trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; chất lượng công tác tham mưu có đúng, trúng, sâu sát, chủ động không; cán bộ có dám nhận việc khó khăn, phức tạp không; đơn vị có hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn không.

Với yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; chủ động đi trước, dẫn dắt nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, Thượng tướng Trương Thiên Tô chỉ rõ, theo Nghị quyết số 25-NQ/TW, cần quan tâm những yêu cầu mới về công tác tư tưởng là “Chủ động - sắc bén - thuyết phục - hiệu quả”; kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy thuyết phục làm phương thức chủ động; chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội, trong Quân đội.

Quang cảnh hội nghị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thực sự tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nghị quyết số 24-NQ/TW đặt yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên trong kỷ nguyên phát triển mới; đối với Quân đội, tinh thần ấy phải được thể hiện trước hết ở cán bộ chủ trì các cấp; phải xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ nhưng phải nghĩ đúng; dám làm nhưng phải làm đúng nguyên tắc; dám chịu trách nhiệm nhưng phải chịu trách nhiệm đến cùng; dám đổi mới nhưng không được đổi mới tùy tiện; dám đột phá nhưng không được vượt qua giới hạn của pháp luật và lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Cùng với đó, phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch của Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp; thực hiện “6 rõ”, lấy sản phẩm và hiệu quả làm căn cứ đánh giá. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp; đưa việc triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân.

Sau hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục thực hiện tinh thần chỉ đạo của Trung ương là nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết theo phân cấp, tập trung vào định hướng triển khai chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên và cấp mình; tổ chức hội nghị nghiêm túc, thiết thực, sát đối tượng, sát nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.