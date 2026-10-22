Triển khai mô hình “Tiết học biên cương - Mái trường biên giới” tại Pha Long

Dự hội nghị có Đại tá Trần Quang Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, lãnh đạo xã Pha Long; đại diện lãnh đạo các xã A Mú Sung, Mường Khương, Y Tý cùng đại diện các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị ký kết nghĩa thực hiện mô hình “Tiết học biên cương - Mái trường biên giới”.

Mô hình “Tiết học biên cương - Mái trường biên giới” được triển khai với 7 nội dung toàn diện, từ công tác tuyên truyền truyền thống cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước đến các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng quân sự cho học sinh và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.

Trung tá Trương Hồng Phong - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pha Long báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và các nội dung thực hiện mô hình "Tiết học biên cương - Mái trường biên giới".

Thông qua mô hình, góp phần tăng cường vận động các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân hướng về khu vực biên giới, cùng tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giúp người dân giảm nghèo và hỗ trợ Bộ đội Biên phòng xây dựng, củng cố đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ký kết nghĩa thực hiện mô hình "Tiết học biên cương - Mái trường biên giới”.

Ký kết nghĩa thực hiện mô hình "Tiết học biên cương - Mái trường biên giới”.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thực hiện ký kết nghĩa thực hiện mô hình "Tiết học biên cương - Mái trường biên giới”.

Mô hình tập trung triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: xây dựng “Góc biên giới và Bộ đội Biên phòng” tại phòng truyền thống nhà trường; bồi dưỡng sức khỏe, nâng cao thể lực thông qua hoạt động dạy võ thể dục Biên phòng, đồng thời rèn luyện kỹ năng tự lập cho học sinh; tổ chức chương trình ngoại khóa “Tiết học biên cương”, “Tháng 3 biên giới”, “Học kỳ quân đội” và “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” hằng năm; triển khai mô hình “Tủ sách pháp luật số”.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Quang Tùng - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu: Cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới.

Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lào Cai phát biểu tại Hội nghị.

Trong quá trình triển khai, mọi hoạt động phối hợp giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pha Long, dù nhỏ nhất, đều phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, hướng tới mục tiêu xuyên suốt là xây dựng “trận địa tư tưởng”, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới. Đồng thời, không ngừng củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân; gắn kết chặt chẽ mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ngoài những nội dung đã thống nhất, các đồn biên phòng sẽ phối hợp chặt chẽ với phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí định kỳ cho học sinh nội trú; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cho học sinh trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng; góp phần xây dựng địa bàn khu vực biên giới vững mạnh, nhất là xây dựng địa bàn không có ma túy.

Sau hội nghị ký kết nghĩa, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pha Long và Đồn Biên phòng Pha Long, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu khẩn trương cụ thể hóa Chương trình kết nghĩa bằng kế hoạch hằng tháng, hằng năm. Trong đó, xác định rõ nội dung, thời gian, trách nhiệm và chỉ tiêu cần phải hoàn thành; thường xuyên trao đổi thông tin, tiến hành sơ kết, đánh giá thực chất, kịp thời nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả đến các nhà trường trong khu vực biên giới; quá trình huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phải bảo đảm mục đích, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Tham quan "Góc biên giới và Bộ đội biên phòng".

Trước ký kết nghĩa, tại mốc biên giới số 166, Ban Chấp hành Đoàn xã Pha Long tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới. Cùng dịp này, Đồn Biên phòng Pha Long và Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu phối hợp tổ chức chương trình ngoại khóa “Tiết học biên cương” với sự tham gia của học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Pha Long.

Học sinh chào cờ tại mốc biên giới số 166.

Lễ kết nạp đoàn viên.

Đồn Biên phòng Pha Long và Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu phối hợp tổ chức chương trình ngoại khóa “Tiết học biên cương”.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Pha Long tham gia "Tiết học biên cương".