Triển khai mô hình Phường an toàn giao thông tại 2 phường Trấn Biên và Tam Hiệp

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an; Đại tá Trần Anh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố; Hồ Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên cùng đại diện các đơn vị, địa phương liên quan.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và Đại tá Trần Anh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện các đơn vị liên quan trao quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai mô hình “Phường an toàn giao thông” tại Trấn Biên và Tam Hiệp. Ảnh: Lê Duy

Theo kế hoạch của Cục CSGT, mô hình được triển khai trên cơ sở thống nhất với Công an thành phố Đồng Nai và cấp ủy, chính quyền 2 phường Trấn Biên, Tam Hiệp. Trong đó, xác định việc kéo giảm số người chết, người bị thương do TNGT là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn ngay từ cơ sở.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông trao đổi về các vấn đề an toàn giao thông có liên quan tại hội nghị. Ảnh: Lê Duy

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đức Sơn, Phó Trưởng phòng CSGT Công an thành phố đã trao đổi về tình hình TTATGT trên địa bàn, những vấn đề cần tập trung giải quyết và công tác phối hợp giữa lực lượng CSGT với Công an các phường trong quá trình triển khai mô hình.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT ghi nhận những kết quả trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát những tồn tại, hạn chế, phân công rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục cụ thể, bảo đảm mô hình được triển khai thực chất, hiệu quả.

Đại tá Trần Anh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Lê Duy

Dịp này, Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai mô hình “Phường an toàn giao thông” tại Trấn Biên và Tam Hiệp được thành lập. Ban Chỉ đạo sẽ tập trung phối hợp rà soát, kiến nghị khắc phục những bất cập về hạ tầng, các điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT; xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Kết luận hội nghị, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT, trong đó chú trọng khu vực trường học, các tuyến đường có mật độ phương tiện cao và những vị trí tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Sở Xây dựng, các phòng kinh tế, hạ tầng và chính quyền địa phương trong việc rà soát, khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông hợp lý, tạo điều kiện để mô hình “Phường an toàn giao thông” tại Trấn Biên và Tam Hiệp được triển khai hiệu quả, góp phần kéo giảm TNGT trên địa bàn.