Triển khai mô hình 'Phường an toàn giao thông' ở Đồng Nai

Theo kế hoạch của Cục CSGT, mô hình được triển khai trên cơ sở phối hợp, thống nhất giữa Cục CSGT, Công an TP Đồng Nai và cấp ủy, chính quyền hai phường Trấn Biên, Tam Hiệp. Trong đó, xác định mục tiêu trọng tâm là kéo giảm số người chết, người bị thương do TNGT; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn ngay từ cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tại buổi ra mắt mô hình “Phường an toàn giao thông”.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát những tồn tại, hạn chế, phân công rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể, bảo đảm mô hình được triển khai thực chất, hiệu quả.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT phát biểu.

Dịp này, Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai mô hình “Phường an toàn giao thông” tại Trấn Biên và Tam Hiệp được thành lập. Ban Chỉ đạo sẽ tập trung phối hợp rà soát, kiến nghị khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông, các điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT; xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT, chú trọng khu vực trường học, các tuyến đường có mật độ phương tiện cao và những vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương rà soát, khắc phục bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông hợp lý, tạo điều kiện để mô hình phát huy hiệu quả.

Việc triển khai mô hình “Phường an toàn giao thông” tại Trấn Biên và Tam Hiệp thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an và chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm TTATGT; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, phòng ngừa tai nạn và bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân.