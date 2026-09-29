Triển khai mô hình nuôi dúi má đào thương phẩm tại xã Trường Phú

Mô hình nuôi dúi má đào thương phẩm, góp phần đa dạng hóa vật nuôi và nâng cao thu nhập cho người dân tại xã Trường Phú - Ảnh: H.T

Theo đó, Trung tâm Khuyến nông đã tiến hành khảo sát nhu cầu thực hiện mô hình tại xã Trường Phú, lựa chọn hộ gia đình ông Trần Trọng Tâm, thôn Tam Hương, có đủ điều kiện và phù hợp để triển khai thực hiện mô hình.

Mô hình dúi má đào thương phẩm được triển khai với quy mô 200 con, tổng kinh phí thực hiện hơn 370 triệu đồng; trong đó, hộ gia đình ông Tâm đối ứng 50% kinh phí về con giống.

Trong quá trình triển khai, cán bộ chuyên môn sẽ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh; đồng thời hỗ trợ hộ dân xử lý các vấn đề phát sinh, theo dõi khả năng sinh trưởng và phát triển của đàn dúi.

Được biết, mô hình sẽ được tổ chức nghiệm thu vào cuối năm 2026 để đánh giá khả năng thích nghi và hiệu quả kinh tế của dúi má đào thương phẩm, từ đó làm cơ sở xem xét nhân rộng mô hình, góp phần đa dạng hóa vật nuôi và nâng cao thu nhập cho người dân tại xã Trường Phú.