Triển khai mô hình 'Lũy tre biên cương' tại xã Phong Thổ

Mô hình “Lũy tre biên cương” được triển khai trên diện tích 7,9ha với tổng số 1.200 cây tre, gồm 900 cây tre bát độ và 300 cây tre gai. Phạm vi trồng cây tre dọc theo đường biên giới từ mốc giới số 57 đến mốc giới số 58. Khu vực trồng tre cách đường biên giới khoảng 30m về phía Việt Nam, nằm ngoài phạm vi đường thông tầm nhìn biên giới, phù hợp với Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Quang cảnh lễ ra quân triển khai mô hình.

Tại lễ ra quân, lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, đại diện Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị BĐBP Việt Nam, Nhóm Thiện nguyện Thanh âm xanh, xã Phong Thổ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông, bà con nhân dân bản Hồ Thầu (xã Phong Thổ) đã tham gia trồng tre. Sau khi trồng, 1.200 cây tre sẽ được bàn giao cho người dân trong bản chăm sóc, quản lý để làm mô hình sinh kế.

Thiếu tá Nguyễn Thị Trang - Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị BĐBP Việt Nam phát biểu tại lễ ra quân triển khai mô hình.

Việc triển khai mô hình “Lũy tre biên cương” sẽ giúp nhân dân dễ nhận biết đường biên giới, dần hình thành hàng rào “mềm”, phù hợp và hiệu quả trong các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới. Đồng thời, góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn; tạo nguồn sinh kế mới cho người dân địa phương. Mô hình còn hướng tới xây dựng biểu tượng bền vững của tinh thần giữ đất, giữ rừng và bảo vệ biên cương Tổ quốc bằng giải pháp xanh, lâu dài và gắn kết cộng đồng.

Lãnh đạo xã Phong Thổ tặng quà cho người dân bản Hồ Thầu.

Để mô hình phát huy hiệu quả, Đồn Biên phòng Huổi Luông sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đồng hành cùng nhân dân bản Hồ Thầu trồng đủ số lượng tre theo dự kiến. Tham mưu UBND xã thành lập tổ tự quản, xây dựng quy chế quản lý mô hình để thực hiện đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt, liên hệ tìm đầu ra cho sản phẩm măng và lá tre bát độ sau khi cho thu hoạch.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị BĐBP Việt Nam, Nhóm Thiện nguyện Thanh âm xanh, lãnh đạo xã Phong Thổ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Huổi Luông và bà con nhân dân bản Hồ Thầu (xã Huổi Luông) trồng tre dọc theo đường biên giới.

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả của mô hình, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh nghiên cứu mở rộng mô hình, phấn đấu trong thời gian tới sẽ triển khai trồng thêm tại các địa phương khác trong tỉnh, nâng tổng số tre được trồng lên 3.505 cây.