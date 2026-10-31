Triển khai mô hình “Công an tỉnh Lạng Sơn chung tay vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo”

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh cùng đại diện ban Giám hiệu các trường phổ thông nội trú liên cấp: Khuất Xá, Kiên Mộc, Mẫu Sơn, Quốc Khánh dự hội nghị tại điểm cầu chính.

Các đại biểu dự hội nghị

Phó Giám đốc Công an tỉnh thông qua kế hoạch triển khai mô hình và thực hiện kết luận của lãnh đạo Bộ Công an

Thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng ngành giáo dục, nhất là tại các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Trọng tâm là chủ động, vận động nguồn xã hội hóa xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị dạy học; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng sống và chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Công an tỉnh ban hành kế hoạch triển khai mô hình “Công an Lạng Sơn chung tay vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo” với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tổ chức kết nghĩa, phối hợp lâu dài giữa công an các đơn vị, địa phương với cơ sở giáo dục; tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng cho học sinh; huy động nguồn lực hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị và học sinh khó khăn; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trường học; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong đồng hành, chăm lo cho trẻ em; phối hợp định hướng, tạo nguồn học sinh có chất lượng cho lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Kiên Mộc phát biểu thảo luận tại hội nghị

Đối với nhiệm vụ xây dựng trường học tại các xã biên giới, Công an tỉnh được giao làm chủ đầu tư 2 công trình tại xã Quốc Khánh và Mẫu Sơn giai đoạn 1, đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; đồng thời triển khai 7 công trình giai đoạn 2 tại các xã biên giới còn lại.

Để bảo đảm tiến độ, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã phát động Phong trào thi đua cao điểm “80 ngày đêm hoàn thành các công trình, dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới giai đoạn 1”, huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia thi công tại công trường, tổ chức làm việc liên tục “3 ca, 4 kíp”.

Với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc của lãnh đạo Công an tỉnh và tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các lực lượng, các công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, công năng sử dụng, góp phần tạo dựng môi trường học tập, sinh hoạt khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh vùng biên giới.

Hiện nay, Công an tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm bảo đảm tiến độ, chất lượng 7 công trình giai đoạn 2.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của Công an tỉnh trong triển khai mô hình. Đồng chí đề nghị Công an tỉnh, các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa nhiệm vụ, tăng cường phối hợp, bảo đảm mô hình được triển khai thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn trường học; nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc học sinh nội trú, bán trú; huy động nguồn lực cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án giai đoạn 2, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; các cơ sở giáo dục, địa phương và đơn vị thi công cần chủ động phối hợp, thực hiện tốt trách nhiệm được giao.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của 7 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2 tại các xã biên giới; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành 100% công trình trước ngày 30/7/2027 theo chỉ đạo của Bộ Công an. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để vận hành hiệu quả 11 trường nội trú trên địa bàn khi đưa vào sử dụng.

Đối với mô hình “Công an Lạng Sơn chung tay vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo”, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực, có kết quả cụ thể, tránh hình thức. Trong tháng 11/2026, 100% công an các đơn vị, địa phương phải hoàn thành việc kết nghĩa với ít nhất 2 cơ sở giáo dục, ưu tiên 9 trường nội trú do Công an tỉnh làm chủ đầu tư. Các chương trình hỗ trợ, an sinh xã hội phải được duy trì thường xuyên theo tháng, quý, năm; gắn kết chặt chẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, góp phần chăm lo tốt hơn cho học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nhân văn.