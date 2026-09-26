Triển khai mô hình Buổi sáng với nhân dân

Mô hình là một trong những cách làm nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ở cơ sở. Thông qua duy trì tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân vào đầu giờ sáng, xã có điều kiện nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề người dân quan tâm. Qua đó chủ động hướng dẫn, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Nam Anh