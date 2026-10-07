Triển khai mã quét QR trong đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới

Trung úy Trần Thế Anh (bìa phải) hướng dẫn người dân xã Hưng Phước cài đặt mã quét QR "Hòm thư điện tử tố giác tội phạm" khu vực biên giới. Ảnh: ĐVCC

Trung úy Trần Thế Anh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Phước Thiện, BĐBP Đồng Nai cho biết: “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm” giúp đơn vị có thêm một kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp từ cơ sở. So với việc người dân phải trực tiếp đến đơn vị trình báo, hình thức gửi tin qua mã QR thuận tiện hơn, nhất là đối với những người còn tâm lý e ngại.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phước Thiện phối hợp các lực lượng hỗ trợ người dân xã Hưng Phước cài đặt mã quét QR "Hòm thư điện tử tố giác tội phạm". Ảnh: ĐVCC

Thực hiện mô hình, các mã QR được dán tại các Trung tâm công cộng như nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng, cổng trường học, trụ sở văn phòng thôn, ấp... Khi người dân muốn thông tin, tố giác tội phạm thông qua mã quét QR đều được ẩn danh. Còn bộ phận tiếp nhận mã quét chỉ những người có trách nhiệm mới tập hợp được thông tin nên rất an toàn cho người sử dụng và giúp BĐBP có thêm kênh thông tin hữu ích.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thanh Hòa hướng dẫn người dân thôn Đoàn Kết, xã Thiện Hưng cài đặt hòm thư điện tử tố giác tội phạm. Ảnh: Nguyệt Hà

Cùng với Đồn biên phòng Phước Thiện, các đồn biên phòng: Bù Đốp, Thanh Hòa, cửa khẩu Lộc Thịnh, cửa khẩu Hoàng Diệu, cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và nhiều đơn vị thuộc BĐBP thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt mã quét, cung cấp thông tin, cùng BĐBP và các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới.