Triển khai mã quét QR trong đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới
Trong các ngày 6 và 7-10, nhiều đơn vị của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đồng Nai đồng loạt ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm” hưởng ứng đợt cao điểm chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10).
Trung úy Trần Thế Anh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Phước Thiện, BĐBP Đồng Nai cho biết: “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm” giúp đơn vị có thêm một kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp từ cơ sở. So với việc người dân phải trực tiếp đến đơn vị trình báo, hình thức gửi tin qua mã QR thuận tiện hơn, nhất là đối với những người còn tâm lý e ngại.
Thực hiện mô hình, các mã QR được dán tại các Trung tâm công cộng như nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng, cổng trường học, trụ sở văn phòng thôn, ấp... Khi người dân muốn thông tin, tố giác tội phạm thông qua mã quét QR đều được ẩn danh. Còn bộ phận tiếp nhận mã quét chỉ những người có trách nhiệm mới tập hợp được thông tin nên rất an toàn cho người sử dụng và giúp BĐBP có thêm kênh thông tin hữu ích.
Cùng với Đồn biên phòng Phước Thiện, các đồn biên phòng: Bù Đốp, Thanh Hòa, cửa khẩu Lộc Thịnh, cửa khẩu Hoàng Diệu, cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và nhiều đơn vị thuộc BĐBP thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt mã quét, cung cấp thông tin, cùng BĐBP và các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/luc-luong-vu-trang/202610/trien-khai-ma-quet-qr-trong-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-khu-vuc-bien-gioi-1e745fd/