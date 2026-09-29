Triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng vừa ban hành Quyết định số 2132/QĐ-BTP phân công nhiệm vụ triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Theo Quyết định, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chủ động lồng ghép các nội dung phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức tập huấn trực tuyến và xây dựng tài liệu điện tử nhằm bảo đảm việc triển khai thi hành Luật tiết kiệm, hiệu quả, đúng yêu cầu.

Các đơn vị đồng thời có trách nhiệm xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định; kịp thời thông báo tình hình triển khai cho Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước (ĐKGDBĐ&BTNN) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 2132/QĐ-BTP phân công nhiệm vụ triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. (ảnh TTXVN)

Theo phân công, Cục ĐKGDBĐ&BTNN là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ; tổng hợp tình hình và đề xuất phương án xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được giao cho Cục ĐKGDBĐ&BTNN là chủ trì xây dựng tài liệu phục vụ việc quán triệt, triển khai thi hành Luật; tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Cục ĐKGDBĐ&BTNN cũng được giao xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; đồng thời xây dựng Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Rà soát hệ thống văn bản và tuyên truyền về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cùng với việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết, Cục ĐKGDBĐ&BTNN sẽ tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Cục có trách nhiệm xây dựng báo cáo và thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

Việc rà soát nhằm bảo đảm các quy định có liên quan phù hợp, thống nhất với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Một nhóm nhiệm vụ khác được Bộ Tư pháp xác định là truyền thông, phổ biến pháp luật và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước.

Theo đó, Cục ĐKGDBĐ&BTNN sẽ xây dựng, phát hành tài liệu phục vụ công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; xây dựng, cập nhật tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước.

Trên cơ sở các tài liệu được xây dựng, hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước cũng sẽ được tổ chức nhằm phục vụ quá trình triển khai thi hành các quy định mới.

Thông qua việc phân công cụ thể cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và các nhiệm vụ phải thực hiện, Bộ Tư pháp triển khai đồng bộ các công việc phục vụ thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 15/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/8/2026, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Luật sửa đổi, bổ sung 36 điều, bãi bỏ 2 điều trên tổng số 78 điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Các nội dung sửa đổi tập trung vào 8 nhóm vấn đề, trong đó có nguyên tắc áp dụng pháp luật; phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự; thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường; kinh phí bồi thường; trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ và quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

VKSND tỉnh Tây Ninh bàn giao tiền bồi thường cho người dân. (Ảnh: TTXVN)

Một điểm mới đáng chú ý là Luật sửa đổi quy định về quyền yêu cầu bồi thường. Theo đó, người bị thiệt hại có thể yêu cầu cơ quan quản lý người thi hành công vụ giải quyết yêu cầu bồi thường; khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường theo thủ tục tố tụng dân sự; hoặc yêu cầu giải quyết bồi thường kết hợp trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án theo quy định.

Đối với ngành Kiểm sát, Luật có những nội dung liên quan trực tiếp đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự và việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường. Viện kiểm sát là một trong các cơ quan tiến hành tố tụng có thể phát sinh trách nhiệm giải quyết bồi thường khi thuộc trường hợp và phạm vi trách nhiệm được Luật quy định.

Luật đồng thời sửa đổi thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường theo hướng đơn giản hóa hồ sơ; chuyển trách nhiệm cung cấp văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường từ người yêu cầu sang cơ quan nhà nước; rút ngắn thời gian thực hiện một số thủ tục và sửa đổi, bổ sung quy định về quyết định giải quyết bồi thường.

Cùng với trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường, Luật tiếp tục điều chỉnh trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ, là nội dung có liên quan đến cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ trong các cơ quan nhà nước, trong đó có các cơ quan tiến hành tố tụng.