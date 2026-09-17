Triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên nền tảng số và ứng dụng AI

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ được đẩy mạnh trên nền tảng số, mạng xã hội và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 16/9/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 12/2026/QH16. Luật được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/8/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Theo Kế hoạch, các bộ, cơ quan trung ương, TANDTC, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, HĐND và UBND cấp tỉnh phải rà soát các văn bản có nội dung liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật; gửi kết quả về Bộ Tư pháp trong tháng 1/2027.

Bộ Tư pháp tổng hợp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ văn bản trong tháng 2/2027; đồng thời trình Chính phủ nghị định hướng dẫn trong tháng 12/2026.

Bộ Tư pháp sẽ tổ chức hội nghị quán triệt theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc trong quý IV/2026 – quý I/2027. Các địa phương triển khai trong quý I và quý II/2027; tài liệu, đề cương giới thiệu luật và sản phẩm đồ họa thông tin được xây dựng từ tháng 9/2026 đến quý I/2027.

Một điểm đáng chú ý là Kế hoạch yêu cầu truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên qua nền tảng số, mạng xã hội và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hoạt động tập huấn cũng chú trọng kỹ năng chuyển đổi số, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của các nhóm đặc thù.