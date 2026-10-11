Triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại xã Quốc Khánh

Đồng chí Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tưởng niệm các liệt sĩ

Trong đợt triển khai này, lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ tại 15 mộ chưa xác định được thông tin liệt sĩ (14 mộ tại đồi Pò Đồn và 1 mộ tại đồi Pò Đeng). Quá trình thực hiện được lực lượng chức năng bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, chính xác, an toàn và phù hợp với phong tục tập quán của địa phương.

Đồng chí Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo việc khai quật phần mộ liệt sĩ

Lực lượng dân quân xã Quốc Khánh tổ chức khai quật phần mộ liệt sĩ

Công tác lấy mẫu, lưu mẫu và bàn giao mẫu được thực hiện theo quy định, phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Lực lượng chức năng tìm thấy quần áo nghi ngờ là của liệt sĩ

Hoạt động nằm trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027). Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng.