Triển khai kỹ thuật ECMO cứu sống người bệnh nguy kịch

Từ tình trạng ngộ độc nhiều chất, suy tim cấp, suy gan nặng và nguy cơ tử vong cao, bệnh nhân đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cứu sống nhờ triển khai kỹ thuật ECMO và các biện pháp điều trị tích cực khác. Qua đó, góp phần khẳng định năng lực điều trị những trường hợp nguy kịch tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Nỗ lực giành lại sự sống

Bệnh nhân C.T.B.C (19 tuổi, xã Tây Ninh Hòa) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, khó thở, tụt huyết áp sau khi tự uống 20 viên Panadol Extra và khoảng 100ml nước rửa chén. Mỗi viên Panadol Extra chứa 500mg paracetamol và 65mg caffeine. Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng rất cao, phân suất tống máu của tim giảm xuống dưới 15%. Bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc tim, suy đa cơ quan, phải sử dụng thuốc trợ tim và thuốc vận mạch liều cao.

Trước diễn biến nhanh và nghiêm trọng của bệnh, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa khẩn trương hội chẩn với chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để lựa chọn phương án điều trị. Trong bối cảnh chức năng tim suy giảm nghiêm trọng, các biện pháp hỗ trợ thông thường khó đáp ứng yêu cầu duy trì tuần hoàn, dưới sự hướng dẫn của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, ê-kíp quyết định triển khai ECMO (tim phổi nhân tạo) nhằm hỗ trợ hoạt động của tim, tạo điều kiện để cơ thể phục hồi. Song song với ECMO, bệnh nhân được thở máy, lọc máu liên tục, lọc máu hấp phụ và áp dụng các biện pháp điều trị ngộ độc, hỗ trợ chức năng gan. Việc điều trị không chỉ tập trung kiểm soát tình trạng suy tim mà còn phải xử lý tổn thương gan, hạn chế nguy cơ suy đa cơ quan và theo dõi sát các biến chứng có thể phát sinh.

Bác sĩ chuyên khoa I Lê Đăng Khoa - Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, khó khăn lớn nhất trong quá trình điều trị là bệnh nhân tổn thương nặng ở cả tim và gan. Đặc biệt, suy gan nặng gây rối loạn đông máu, làm tăng nguy cơ chảy máu khi sử dụng ECMO. Trong khi đó, kỹ thuật này cũng tiềm ẩn những biến chứng như hình thành huyết khối và nhiễm trùng, đòi hỏi đội ngũ y tế phải kiểm soát chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện. Vì vậy, bên cạnh duy trì hỗ trợ tuần hoàn, các bác sĩ phải liên tục đánh giá tình trạng người bệnh, điều chỉnh phương án điều trị và phối hợp nhiều biện pháp hồi sức. Mỗi diễn biến về chức năng tim, gan và tình trạng đông máu đều được theo dõi cẩn trọng để vừa bảo đảm hiệu quả hỗ trợ của ECMO, vừa hạn chế tối đa các nguy cơ cho bệnh nhân.

Sau 4 ngày hỗ trợ bằng ECMO, chức năng tim của bệnh nhân dần cải thiện, đồng thời bệnh nhân được ngừng sử dụng ECMO. Sau khoảng 2 tuần điều trị tích cực, chức năng tim và gan phục hồi tốt, bệnh nhân tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khoa.

Sau khi được điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định.

Nâng cao năng lực hồi sức chuyên sâu

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Lương Kỷ - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, ECMO là kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn và trao đổi khí ngoài cơ thể, được áp dụng trong những trường hợp suy tim hoặc suy hô hấp nặng khi các biện pháp điều trị thông thường không còn đáp ứng hiệu quả. Kỹ thuật giúp duy trì sự sống trong giai đoạn nguy kịch, tạo thời gian để các cơ quan bị tổn thương có cơ hội phục hồi. Trường hợp này nếu không chạy ECMO, bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao do tim gần như không còn khả năng co bóp, trong khi gan bị suy nặng. Tình trạng rối loạn đông máu, chảy máu nghiêm trọng khiến việc quyết định chạy ECMO rất khó khăn. Bệnh viện đã phải phối hợp nhiều biện pháp, trong đó có truyền các chế phẩm máu và lọc máu liên tục để cứu sống bệnh nhân.

Theo bác sĩ Nguyễn Lương Kỷ, việc triển khai thành công kỹ thuật ECMO trong ca bệnh này mở thêm kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ y tế trong xử trí những trường hợp suy tuần hoàn nặng, diễn biến phức tạp. Thời gian tới, bệnh viện tiếp tục phát triển kỹ thuật, hướng đến điều trị các trường hợp nguy kịch do ngộ độc nặng, đuối nước, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi, viêm cơ tim và những bệnh lý cần hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp chuyên sâu.

Thành công của ca bệnh không chỉ mang lại cơ hội sống cho người bệnh mà còn cho thấy vai trò của việc phát triển các kỹ thuật hồi sức hiện đại tại tuyến tỉnh. Khi được triển khai đúng chỉ định, cùng năng lực chuyên môn và sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa, những kỹ thuật này góp phần nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị, giúp người dân có thêm cơ hội được tiếp cận các phương pháp điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương.