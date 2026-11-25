Dự diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học.

Các đại biểu tham dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại điểm cầu tỉnh ta, dự diễn đàn có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính của mô hình tăng trưởng mới. Việc ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo là bước quan trọng cụ thể hóa chủ trương này, hướng tới chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm chủ quyền số, an toàn dữ liệu và lấy con người làm trung tâm.

Các đại biểu tham dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm triển khai khung kiến trúc số; ứng dụng kiến trúc số quốc gia trong thực tiễn và lựa chọn các giải pháp AI thúc đẩy phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục…; đồng thời, nhận diện những khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế và tổ chức thực hiện.

Các đại biểu tham dự diễn đàn trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và sản phẩm; tuân thủ nguyên tắc “3 không”: Không khoán trắng cho đơn vị công nghệ thông tin, không làm hình thức, không dồn việc đến sát thời hạn. Xây dựng khung kiến trúc số phải sát thực tiễn, kế thừa các nền tảng hiện có, tránh đầu tư trùng lặp, bảo đảm kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu.

Đối với trí tuệ nhân tạo (AI), ưu tiên các ứng dụng thiết thực phục vụ công vụ, quản trị, người dân và doanh nghiệp; sử dụng nền tảng dùng chung, tránh đầu tư phân tán. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng phương pháp đánh giá, bộ chỉ số và cơ chế giám sát, báo cáo, bảo đảm hiệu quả triển khai được đo lường bằng kết quả cụ thể, có số liệu kiểm chứng.