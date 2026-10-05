Triển khai kiểm toán việc xây dựng trường học cho các xã biên giới

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MAI TÚ

Đây là cuộc kiểm toán đầu tiên của chuyên đề kiểm toán toàn Ngành về hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, được KTNN bổ sung vào Kế hoạch kiểm toán năm 2026.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị và TP. Huế.

Về phía KTNN khu vực II có các đồng chí: Dương Quang Chính - Kiểm toán trưởng; Võ Tiến Thịnh - Phó Kiểm toán trưởng, Trưởng Đoàn kiểm toán; cùng các Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các thành viên Đoàn kiểm toán.

Kiểm toán toàn diện việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án trường học

Công bố Quyết định kiểm toán, ông Võ Tiến Thịnh - Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực II, Trưởng Đoàn kiểm toán cho biết, cuộc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới của các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế được thực hiện nhằm xác nhận tính trung thực, hợp lý của thông tin, số liệu tài chính (nguồn vốn đầu tư và chi phí thực hiện đầu tư) của các dự án; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của dự án.

Bên cạnh đó, KTNN chỉ ra các tồn tại, hạn chế để kiến nghị với các đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý và hoạt động của đơn vị; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm các nguồn lực tài chính công, tài sản công của các dự án được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng thời, cung cấp thông tin, số liệu tin cậy, kịp thời cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo; cung cấp cho Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng kiểm tra, điều tra, giám sát quá trình quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các dự án.

Nội dung kiểm toán bao gồm: Nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện các dự án; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách pháp luật khác có liên quan.

Theo Quyết định, phạm vi kiểm toán là từ khi triển khai thực hiện dự án đến thời điểm 31/10/2026 và các thời kỳ trước, sau có liên quan. Thời hạn thực hiện cuộc kiểm toán là 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán.

Các đơn vị được kiểm toán gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An (với 10 Trường phổ thông nội trú liên cấp); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh (gồm 2 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị (gồm 4 dự án trường nội trú) và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương với 1 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp.

Làm rõ vướng mắc, tác động kinh tế - xã hội và kiến nghị cho giai đoạn tiếp theo

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương đã thông tin khái quát về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn; đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự phối hợp, chia sẻ, tư vấn từ phía KTNN để việc triển khai các dự án đúng quy định pháp luật, đạt được mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung nhấn mạnh, chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới được triển khai nhằm thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị. Đây là lần đầu tiên chương trình được triển khai rộng rãi ở các địa phương và cũng là lần đầu tiên KTNN thực hiện kiểm toán chuyên đề này. “Kiểm toán nhà nước khu vực II là đơn vị đầu tiên triển khai kiểm toán chuyên đề này làm mẫu, sau đó các KTNN khu vực sẽ tiếp tục triển khai” - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: MAI TÚ

Nhấn mạnh ý nghĩa, mục tiêu của chương trình, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung nêu rõ, đối với cuộc kiểm toán này, ngoài việc kiểm toán ghi nhận giá trị đầu tư, thì mục tiêu lớn hơn mà KTNN hướng tới đó là đánh giá được việc triển khai chương trình xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới có đạt được mục tiêu yêu cầu của Bộ Chính trị và kỳ vọng của địa phương hay không.

Đồng thời, quá trình kiểm toán, KTNN cũng làm rõ những vướng mắc trong quá trình triển khai; đánh giá quá trình vận hành, đưa vào khai thác sử dụng của các dự án này, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị điều chỉnh lên Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ, ghi nhận phản ánh của các địa phương về những khó khăn khi triển khai chương trình trong thời gian ngắn, gấp; cùng với tác động của các yếu tố khách quan như địa hình, thời tiết, nguồn nguyên vật liệu… Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đề nghị Đoàn kiểm toán, ngoài việc tập trung kiểm toán dự án đầu tư thì cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương, quan tâm việc đánh giá tác động kinh tế - xã hội của chương trình; làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành; những vướng mắc khó khăn, những nội dung cần điều chỉnh, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất đối với các Bộ, ngành, các cơ quan Trung ương và lãnh đạo các cấp đối với chương trình này. Trên cơ sở đó nhằm rút ra kinh nghiệm trong triển khai ở giai đoạn 2.

Đồng thời, các thành viên Đoàn kiểm toán cần tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc các quy định đối với kiểm toán viên trong quá trình thi hành nhiệm vụ kiểm toán tại đơn vị.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng đề nghị các địa phương chia sẻ, phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu cho Đoàn kiểm toán trong quá trình làm việc, trên tinh thần tuân thủ quy định pháp luật và các quy chế phối hợp đã ký kết.