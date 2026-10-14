Triển khai kiểm toán dự án xây dựng trường học vùng biên giới tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: KTNN khu vực III

Tham dự Hội nghị, về phía KTNN có ông Vương Nguyên Lượng - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III cùng các thành viên trong Đoàn kiểm toán. Về phía TP. Đà Nẵng có ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan. Về phía tỉnh Quảng Ngãi có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính (được sự ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh) cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tại Hội nghị, KTNN khu vực III đã công bố Quyết định kiểm toán và kế hoạch triển khai kiểm toán, tập trung vào các nội dung: Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tại TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực III Vương Nguyên Lượng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: KTNN khu vực III

Tại Hội nghị, Kiểm toán trưởng Vương Nguyên Lượng nhấn mạnh: Cuộc kiểm toán được thực hiện nhằm xác nhận tính trung thực, hợp lý của các thông tin, số liệu tài chính, bao gồm nguồn vốn và chi phí đầu tư thực hiện của dự án; đồng thời đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN sẽ kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để kiến nghị các đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách còn bất cập; đồng thời phát hiện sớm các hành vi sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở là chủ trương lớn đã được Bộ Chính trị định hướng tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025. Đây là chủ trương lớn mang tầm chiến lược, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn; là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách dân tộc nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên, góp phần củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh. Việc thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm toán của KTNN chính là hành động thiết thực góp phần bảo đảm cho chủ trương lớn của Đảng đi vào cuộc sống hiệu quả, minh bạch.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu đáp từ. Ảnh: KTNN khu vực III

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh khẳng định: Thành phố sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm các hướng dẫn, kế hoạch cũng như yêu cầu kiểm toán của Đoàn. UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cử cán bộ có đủ thẩm quyền, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao để trực tiếp làm việc, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm toán; chủ động cung cấp đầy đủ, kịp thời các báo cáo, tài liệu và số liệu bảo đảm tính trung thực, khách quan; đồng thời tiếp thu toàn diện các ý kiến nhận xét, đánh giá của Đoàn với tinh thần cầu thị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý, điều hành tại địa phương.

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: KTNN khu vực III

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi cũng bày tỏ sự đồng thuận cao, đồng thời mong muốn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm toán sẽ tiếp tục sát sao trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ để giúp các cơ quan, đơn vị của tỉnh kịp thời khắc phục những hạn chế, lỗ hổng trong quản lý, từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Theo kế hoạch, cuộc kiểm toán sẽ diễn ra trong thời gian 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán./.