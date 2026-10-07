Triển khai kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng trường học cho xã biên giới tỉnh Sơn La

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phan Trang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Tiến và Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Hữu Phúc chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có lãnh đạo các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La và lãnh đạo, kiểm toán viên KTNN khu vực I.

Tại Hội nghị, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Hữu Phúc đã công bố Quyết định số 1651/QĐ-KTNN của KTNN về kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tại tỉnh Sơn La và dự án BT “Tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh Sơn La”.

Theo đó, đối với các dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tại tỉnh Sơn La, Đoàn kiểm toán sẽ xác nhận tính trung thực, hợp lý của thông tin, số liệu tài chính (vốn đầu tư và chi phí đầu tư thực hiện) của các dự án; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công của các Dự án; chỉ ra các tồn tại, hạn chế để kiến nghị với các đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý và hoạt động của đơn vị.

Đối với dự án BT “Tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính và Quảng trư ờng tỉnh Sơn La”, Đoàn kiểm toán xác nhận tính trung thực, hợp lý của thông tin số liệu ngân sách nhà nước phải hoàn trả cho Nhà đầu tư; chỉ ra các tồn tại, hạn chế để kiến nghị với các đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác quản lý và hoạt động của đơn vị.

Từ đó, KTNN kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I Nguyễn Hữu Phúc công bố Quyết định kiểm toán. Ảnh: Phan Trang

Về phạm vi kiểm toán, đối với các dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới tại tỉnh Sơn La, phạm vi từ khi triển khai thực hiện các dự án đến ngày 31/10/2026 và các thời kỳ trước sau có liên quan. Đối với dự án BT “Tạo mặt bằng khu Trung tâm hành chính và Quảng trường tỉnh Sơn La”, phạm vi là giai đoạn từ 01/7/2019 đến ngày 30/9/2026 và các thời kỳ trước sau có liên quan.

Theo Quyết định Quyết định số 1651/QĐ-KTNN, các đơn vị được kiểm toán gồm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La; Công an tỉnh Sơn La; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La thống nhất cao với kế hoạch và nội dung kiểm toán; đồng thời, cam kết sẽ thực hiện đúng các yêu cầu của Đoàn kiểm toán, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình khi Đoàn kiểm toán yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Tiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phan Trang

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh, kết quả kiểm toán là cơ sở quan trọng để đánh giá toàn diện công tác quản lý, sử dụng nguồn lực đầu tư, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Trên cơ sở kế hoạch kiểm toán, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các Sở, ngành, đơn vị và chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thông tin theo yêu cầu của Đoàn kiểm toán; chủ động giải trình, làm rõ những nội dung liên quan, bảo đảm hoạt động kiểm toán được triển khai đúng quy định, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Minh Tiến cũng mong muốn, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm toán tiếp tục trao đổi, hướng dẫn, làm rõ những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau, giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư.

Cuộc kiểm toán diễn ra trong 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán./.