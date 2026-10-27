Triển khai kịch bản ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống khi xảy ra đa khủng hoảng

Lực lượng dân quân các địa phương vùng ngập úng tỉnh Quảng Trị nhận trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn từ cuối tháng 9 chuẩn bị ứng phó mùa mưa bão 2026. Ảnh minh họa: Kha Phạm/TTXVN

Theo kịch bản, đa khủng hoảng cấp độ 2 là tình huống xảy ra đồng thời từ hai đe dọa an ninh phi truyền thống trở lên, tác động đến nhiều đơn vị hành chính cấp xã hoặc vượt quá khả năng ứng phó của cấp xã, đòi hỏi huy động nguồn lực tổng hợp cấp tỉnh hoặc liên ngành. Các tình huống có thể bao gồm thiên tai, dịch bệnh bùng phát diện rộng, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, sự cố lưới điện, thiếu hụt năng lượng, gián đoạn chuỗi cung ứng xăng dầu và hàng hóa thiết yếu, tấn công mạng quy mô lớn hoặc sự cố hạ tầng trọng yếu. Việc xác định cấp độ khủng hoảng căn cứ vào phạm vi tác động, mức độ ảnh hưởng, tình hình an ninh, trật tự và năng lực ứng phó của chính quyền cơ sở.

Mục tiêu đặt ra là bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững ổn định xã hội, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm khả năng phục hồi sau khủng hoảng. Công tác ứng phó được triển khai theo phương châm chủ động, nhanh chóng, chính xác, linh hoạt và hiệu quả; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, trong đó ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe và quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Về cơ chế chỉ đạo, điều hành, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đứng đầu là Chủ tịch UBND tỉnh, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều phối hoạt động ứng phó trên toàn địa bàn. Công an tỉnh là cơ quan thường trực, tham mưu đánh giá tình hình, xác định cấp độ khủng hoảng, tổng hợp, dự báo diễn biến và đề xuất phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ ứng phó theo yêu cầu.

Các sở, ban, ngành và UBND cấp xã triển khai phương án chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp chia sẻ thông tin, bảo đảm duy trì hoạt động của các lĩnh vực thiết yếu. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của tỉnh, UBND tỉnh đề xuất huy động lực lượng hỗ trợ từ các địa phương lân cận hoặc Trung ương.

Quy trình ứng phó gồm ba bước: ghi nhận, xác minh và xử lý ban đầu; triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục; tái thiết và phục hồi sau đa khủng hoảng. Trong quá trình thực hiện, tỉnh chú trọng huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, nguồn lực tài chính; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phục vụ công tác chỉ huy, điều hành. Các nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào bảo đảm an ninh, trật tự; duy trì hoạt động y tế; cung ứng hàng hóa thiết yếu; bảo vệ chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm; hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương và bảo đảm an sinh xã hội. Công tác thông tin, tuyên truyền phải bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác, đồng thời chủ động ngăn chặn thông tin giả, sai sự thật gây hoang mang dư luận.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kịch bản. Các sở, ban, ngành và địa phương căn cứ nội dung kịch bản để xây dựng, cập nhật phương án ứng phó phù hợp với đặc điểm địa bàn, lĩnh vực phụ trách; định kỳ tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và phục hồi sau khủng hoảng.