Sáng 29-9, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai kịch bản diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2026. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành viên Ban Chỉ huy.

Tình huống giả định là mất nguồn phóng xạ tại kho nguồn của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam. Sau quá trình tìm kiếm không có kết quả, cơ quan chức năng nhận định nguồn phóng xạ có khả năng đã được đưa ra bên ngoài cơ sở. Tình huống vượt quá khả năng ứng phó của đơn vị, đòi hỏi phải huy động lực lượng cấp tỉnh để truy tìm, thu hồi nguồn phóng xạ, bảo đảm an toàn cho người dân và môi trường.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo kịch bản, diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân có sự tham gia của Công an tỉnh, Công an xã, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lực lượng y tế, Công ty Cổ phần Đường Việt Nam, đơn vị tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cùng các lực lượng liên quan. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, làm đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin; chỉ huy ứng phó tại hiện trường; phối hợp đánh giá, kiểm soát bức xạ và tổng hợp, báo cáo tình hình theo quy định.

Chuyên gia đến từ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân giới thiệu kịch bản, hướng dẫn các lực lượng triển khai diễn tập theo kịch bản đã được phê duyệt.

Đến nay, công tác chuẩn bị diễn tập được các cơ quan, đơn vị triển khai theo kế hoạch. Phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ diễn tập đã được chuẩn bị. Dự kiến có hơn 80 người tham gia diễn tập thực binh.

Các đại biểu là lực lượng Công an tỉnh Khánh Hoà tham dự Hội nghị.

Tại hội nghị, các chuyên gia đến từ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) giới thiệu kịch bản, hướng dẫn các lực lượng triển khai diễn tập; giới thiệu thiết bị phục vụ ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; đồng thời trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác ứng phó.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy cho biết, sự phát triển của các hoạt động ứng dụng bức xạ đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ. Việc quản lý, sử dụng, lưu giữ, vận chuyển nguồn phóng xạ phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định nhằm phòng ngừa sự cố và hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến con người, môi trường. Hoạt động diễn tập là dịp kiểm tra tính phù hợp của kế hoạch ứng phó sự cố; năng lực chỉ đạo, điều hành, chỉ huy tại hiện trường và khả năng phối hợp giữa các lực lượng. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực ứng phó khi xảy ra sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

MÃ PHƯƠNG