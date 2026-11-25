Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh.

Các đại biểu dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo là hai nội dung có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết và gắn bó chặt chẽ với nhau. Trong đó, Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số đóng vai trò là bản thiết kế chung, xác định các thành phần dùng chung, phương thức kết nối và trách nhiệm của từng cơ quan; trí tuệ nhân tạo là động lực thúc đẩy quốc gia số vận hành thông minh, tạo ra giá trị thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng khẳng định, nếu thiếu kiến trúc thống nhất, dữ liệu sạch và các nền tảng dùng chung sẽ dẫn đến tình trạng đầu tư manh mún, trùng lặp, gây lãng phí nguồn lực. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, hệ thống thể chế về chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo từng bước được hoàn thiện theo hướng kiến tạo, thông thoáng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Ngày 29/5/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1425/QĐ-TTg về Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số phiên bản 1.0, lần đầu tiên thiết lập kiến trúc chung cho toàn hệ thống chính trị; xác định dữ liệu là tài sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo là thành phần trong thiết kế; quy định các nền tảng, thành phần dùng chung nhằm hạn chế đầu tư trùng lặp, tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa và hoàn thành ban hành khung kiến trúc số trước ngày 29/5/2027; chủ động trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất, gắn với giải quyết những bài toán thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, ngày 28/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược xác định định hướng chuyển từ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI sang chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển AI; quy mô kinh tế AI tương đương khoảng 6% GDP; năng suất lao động trong các ngành ứng dụng AI tăng tối thiểu 10 - 15%. Đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 10 quốc gia dẫn đầu châu Á về AI.

Chiến lược cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng nền tảng AI công vụ hằng tuần; 60% quyết định, chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước được hỗ trợ bởi dữ liệu và AI; 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp AI. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa những mục tiêu này thành nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, tổ chức triển khai hiệu quả, đưa trí tuệ nhân tạo thực sự trở thành động lực phát triển.

Tại diễn đàn, các đại biểu nghe các tham luận về yêu cầu triển khai thực tế từ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Chiến lược AI quốc gia; triển khai khung kiến trúc số địa phương, lựa chọn ứng dụng thúc đẩy các lĩnh vực y tế, giáo dục; mô hình triển khai Khung kiến trúc tổng thể số địa phương và kinh nghiệm của thành phố Hà Nội.

Diễn đàn là dịp để các bộ, ngành, địa phương trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện. Qua đó, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tạo ra những sản phẩm, kết quả và giá trị thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.