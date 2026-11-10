Triển khai khen thưởng quá trình cống hiến

Khen thưởng quá trình cống hiến: Là hình thức khen thưởng dành cho cá nhân có thời gian tham gia hoạt động lâu dài trong các giai đoạn cách mạng hoặc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm ghi nhận, tri ân công lao và thành tích đóng góp qua các thời kỳ.

Đối tượng xét tặng: Là người giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Điều kiện xét tặng

- Căn cứ thời gian và chức vụ: Việc xét tặng căn cứ cụ thể vào thời gian tham gia công tác giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý tương ứng với từng bậc khen thưởng (như Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động...).

- Đối với cán bộ nữ: Thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ được thực hiện giảm theo quy định chung (giảm 1/3 thời gian so với nam giới, trừ trường hợp có quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn).

Quy trình và hồ sơ triển khai

- Rà soát đối tượng: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát danh sách cán bộ đến tuổi nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu đủ thời gian, điều kiện giữ chức vụ theo quy định tại Nghị định số 368/2026/NĐ-CP.

- Lập hồ sơ đề nghị: Hồ sơ bao gồm tờ trình của cơ quan, đơn vị, bản khai quá trình công tác của cá nhân (kèm minh chứng về thời gian giữ chức vụ, quá trình tham gia cách mạng hoặc công tác) và ý kiến của cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ.

- Thẩm định và trình: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tiến hành thẩm định, lấy ý kiến hiệp y (nếu có) trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định trao tặng.

Cách tính thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng

Theo khoản 2 Điều 7 Nghị định số 368/2026/NĐ-CP, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được tính như sau:

- Cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn được đề nghị xét khen thưởng khi có thông báo nghỉ chế độ hưu trí hoặc quyết định nghỉ hưu mà chưa được khen thưởng quá trình cống hiến, kể cả trường hợp đã hy sinh, từ trần.

- Người hết tuổi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng được kéo dài thời gian công tác để làm chuyên môn thì được xét khen thưởng khi hết tuổi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Người đã được khen thưởng cống hiến hoặc trước khi nghỉ hưu chưa thuộc đối tượng khen thưởng, nếu sau khi nghỉ hưu tiếp tục công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện khen thưởng thì được xét khen thưởng đối với thời gian công tác, giữ chức vụ sau khi nghỉ hưu.

- Người thuộc đối tượng khen thưởng nhưng trước khi nghỉ hưu chưa đủ thời gian giữ chức vụ, nếu sau khi nghỉ hưu tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện khen thưởng thì được cộng dồn thời gian giữ chức vụ trước và sau khi nghỉ hưu để xét khen thưởng.

- Nếu thời gian giữ một chức vụ chưa đủ điều kiện khen thưởng thì được cộng với thời gian giữ chức vụ thấp hơn liền kề để xét khen thưởng theo tiêu chuẩn của chức vụ thấp hơn, với điều kiện chức vụ đó thuộc diện khen thưởng quá trình cống hiến.

- Nếu cùng một thời gian đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau thì lấy chức vụ cao nhất làm căn cứ xét khen thưởng.

- Nếu cá nhân được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí giữ chức vụ thấp hơn do luân chuyển, điều động hoặc sắp xếp tổ chức thì thời gian giữ chức vụ trước đó vẫn được tính liên tục đến hết nhiệm kỳ bầu cử hoặc hết thời hạn bổ nhiệm của chức vụ cũ để làm căn cứ xét khen thưởng.

- Đối với người từng công tác trong lực lượng vũ trang nhân dân, sau đó chuyển sang công tác tại bộ, ban, ngành hoặc địa phương:

+ Nếu thời gian giữ chức vụ trong lực lượng vũ trang đủ tiêu chuẩn thì xét khen thưởng theo thời gian giữ chức vụ trong lực lượng vũ trang.

+ Nếu thời gian giữ chức vụ tại bộ, ban, ngành hoặc địa phương đủ tiêu chuẩn thì xét khen thưởng theo thời gian giữ chức vụ tại cơ quan, đơn vị đó.

+ Nếu cả hai giai đoạn đều đủ tiêu chuẩn thì chỉ được lựa chọn một hình thức, mức hạng khen thưởng tương ứng với một trong hai giai đoạn. Chức vụ ghi trong quyết định khen thưởng được xác định theo hình thức khen thưởng đã lựa chọn.

- Cấp quản lý tổ chức, cán bộ, quỹ lương có trách nhiệm đề nghị khen thưởng theo quy định.

- Trường hợp đã được khen thưởng theo quy định trước đây

+ Người đã được khen thưởng quá trình cống hiến thì không điều chỉnh lại khen thưởng theo quy định mới về chức danh tương đương.

+ Người chưa được khen thưởng nếu đáp ứng đúng đối tượng, đủ điều kiện và tiêu chuẩn thì được đề nghị xét khen thưởng.

Các trường hợp không được khen thưởng hoặc bị hạ mức khen thưởng: Quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 368/2026/NĐ-CP, quy định về điều kiện áp dụng khen thưởng quá trình cống hiến.

Chức danh giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý để xét khen thưởng quá trình cống hiến: Được quy định tại Điều 8 Nghị định số 368/2026/NĐ-CP.

Tiêu chuẩn cụ thể xét tặng các mức, hạng khen thưởng quá trình cống hiến: Được quy định từ Điều 9 đến Điều 19 Nghị định số 368/2026/NĐ-CP.