Triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân: Không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe miễn phí cho người dân. (Nguồn: TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Công văn số 1129/TTg-KGVX ngày 16/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khám sức khỏe cho người dân.

Công văn nêu rõ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai; Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã ban hành hướng dẫn về chuyên môn, tài chính, quản lý dữ liệu; nhiều địa phương chủ động tổ chức khám và bước đầu đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Việc rà soát, xác định đối tượng, phối hợp, lồng ghép giữa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho người lao động, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các hình thức khám sức khỏe khác có nơi chưa thống nhất.

Việc sử dụng, kế thừa kết quả cận lâm sàng đã có, thống kê người đã được khám, phân định nguồn kinh phí và thanh toán còn có nguy cơ trùng lặp, gây lãng phí; kết nối, liên thông, cập nhật dữ liệu trên Sổ sức khỏe điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên VNeID và các cơ sở dữ liệu liên quan còn hạn chế.

Năm 2026 là năm đầu triển khai chính sách khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi rộng, trong khi thời gian còn lại không nhiều. Để thực hiện đúng chủ trương của Nghị quyết số 72-NQ/TW, tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg, bảo đảm thực chất, đúng đối tượng, theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên, không hình thức, không chạy theo thành tích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Không chạy theo tỷ lệ, thành tích

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai trên địa bàn; khẩn trương rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện đến hết năm 2026 theo từng nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên; xác định chính xác số người đã được khám, chưa được khám, đối tượng cần ưu tiên, năng lực từng cơ sở y tế và tiến độ thực hiện theo từng tháng; giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Các địa phương ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định; bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Thủ tướng yêu cầu tổ chức phối hợp, lồng ghép phù hợp giữa các hình thức khám sức khỏe, bảo đảm mỗi người dân được lập kế hoạch khám theo một nhóm đối tượng phù hợp; hạn chế tình trạng một người được xếp vào nhiều nhóm đối tượng và do nhiều cơ quan khác nhau chịu trách nhiệm tổ chức.

Việc sử dụng và kế thừa kết quả khám còn giá trị lâm sàng, thống kê, xác định người đã được khám phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tránh trùng lặp, lãng phí và thanh toán trùng.

Khám sức khỏe cho người dân. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các địa phương chủ động bố trí ngân sách và huy động nguồn lực hợp pháp, xác định rõ nguồn kinh phí đối với từng nhóm đối tượng, nội dung khám.

Trường hợp chưa đủ khả năng cân đối ngân sách, địa phương tổng hợp nhu cầu trong dự toán ngân sách và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ theo quy định; thực hiện đúng quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu, mua sắm, thanh toán, quyết toán, bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe với dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Việc tổ chức khám phải gắn với quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện theo vòng đời; đẩy nhanh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ dữ liệu trên VNeID, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, có thể tra cứu, sử dụng phục vụ chuyên môn và quản lý. Đồng thời, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe với dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định; ưu tiên hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ sở y tế.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; phối hợp với tổ chức công đoàn vận động người lao động tham gia đầy đủ, nhất là tại khu công nghiệp, khu chế xuất và nhóm có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao.

Các địa phương đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động tham gia; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng chuyên môn, quản lý và sử dụng kinh phí; xử lý nghiêm hành vi vi phạm, thất thoát, lãng phí, tiêu cực, trục lợi chính sách và thực hiện báo cáo kết quả hằng tháng về Bộ Y tế.

Xây dựng, ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc miễn phí theo nhóm tuổi

Đối với Bộ Y tế, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng, ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc miễn phí theo nhóm tuổi, yếu tố nguy cơ, mô hình bệnh tật và lộ trình ưu tiên, bảo đảm khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp năng lực hệ thống y tế, không để trùng lặp, không tạo thêm thủ tục không cần thiết.

Bộ Y tế tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, cơ sở khám, chữa bệnh và y tế cơ sở nâng cao năng lực tổ chức khám, tư vấn, phát hiện sớm, quản lý yếu tố nguy cơ, bệnh mạn tính; hướng dẫn chuyển tuyến, theo dõi, quản lý sức khỏe đối với trường hợp phát hiện bất thường.

Trẻ em ở xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai được khám sức khỏe miễn phí từ chương trình khám sức khỏe toàn dân. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các địa phương chuẩn hóa dữ liệu, quy trình cập nhật, liên thông kết quả khám; kết nối Sổ sức khỏe điện tử, VNeID, dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các cơ sở dữ liệu liên quan; đẩy mạnh chuyển đổi số để hạn chế chỉ định, thực hiện lại dịch vụ kỹ thuật không cần thiết.

Bộ cũng phối hợp xử lý các vướng mắc về cơ chế tài chính, giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu; đánh giá tác động tổng thể đối với khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế và hoàn thiện quy định, lộ trình để Quỹ bảo hiểm y tế chi trả khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho một số đối tượng phù hợp mức đóng và khả năng cân đối quỹ.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu; tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước; trên cơ sở tổng hợp, đề xuất của Bộ Y tế, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ ngân sách Trung ương đối với địa phương không đủ khả năng cân đối nguồn lực.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đồng bộ, liên thông, cập nhật dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế lên VNeID và các nền tảng dùng chung; phối hợp đối soát dữ liệu, ngăn ngừa thanh toán trùng, trục lợi.

Bộ Công an phối hợp đẩy nhanh kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu sức khỏe trên VNeID, hỗ trợ đối soát theo mã định danh cá nhân, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chỉ đạo cơ sở giáo dục thực hiện kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên, lồng ghép kết quả với chương trình khám sức khỏe tại địa phương, tránh khám trùng lặp và bảo đảm kết quả được cập nhật trên Sổ sức khỏe điện tử.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp đẩy mạnh truyền thông về ý nghĩa, lợi ích của khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe; vận động Nhân dân tham gia theo đúng nhóm đối tượng, lộ trình; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách tại cơ sở.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; chủ động xử lý hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Y tế theo dõi, đôn đốc việc triển khai, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

Để bảo vệ sức khỏe người dân, Nghị quyết số 72-NQ/TW ban hành ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đã đặt ra yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách từ thực tiễn, trong đó chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời. Nghị quyết 72-NQ/TW đặt ra mục tiêu chiến lược: “Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 01 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế." Triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 15/9/2025 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW; Quốc hội ban hành Nghị quyết số 261/2025/QH15 ngày 11/12/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, nhằm triển khai hiệu quả mục tiêu về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW; xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài gắn với các chương trình, kế hoạch, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn. Phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử.