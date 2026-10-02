Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP Việt Nam chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối đến 36 điểm cầu trong toàn lực lượng.

Tại Gia Lai, Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì tại điểm cầu của đơn vị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai. Ảnh: P.D

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 13-3-2025 của Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 163/2024/QH15 ngày 27-11-2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy (PCMT) đến năm 2030, ngày 8-9-2025, Bộ Công an ban hành Quyết định số 7619/QĐ-BCA phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia PCMT đến năm 2030.

Chương trình hướng đến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCMT trên cả 3 lĩnh vực: giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại.

Chương trình gồm 9 dự án, trong đó có Dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở” do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, UBND các cấp và các đơn vị liên quan triển khai trên phạm vi 3.321 xã, phường, đặc khu trong cả nước. Phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 50% số địa bàn cấp xã trên toàn quốc không có ma túy.

Theo thống kê, tại 30 tỉnh, thành phố có biên giới có 2.856 địa bàn cấp xã; trong đó 558 địa bàn đã đạt tiêu chí không có ma túy giai đoạn 2020-2025 (chiếm 19,53%). Đối với 2.298 địa bàn còn lại, UBND các tỉnh, thành phố xác định mục tiêu đến hết năm 2030 xây dựng 2.079 địa bàn đạt tiêu chí không có ma túy.

Nhằm thống nhất triển khai trong toàn lực lượng và nâng cao hiệu quả tham gia thực hiện Dự án 4, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25-9-2026 về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển với 4 nhóm nội dung, giải pháp cơ bản.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 36 điểm cầu trong toàn lực lượng. Ảnh: P.D

Kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng tiếp tục quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch; chủ động huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Các đơn vị cần đánh giá toàn diện tình hình nội địa, khu vực biên giới và ngoại biên; xây dựng kế hoạch sát thực tế, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của từng lực lượng.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, hợp tác quốc tế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới; tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm, chặt đứt nguồn cung ma túy vào địa bàn.

Bên cạnh đó, phối hợp với địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình dân vận; tiếp tục phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã khen thưởng 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyên án A3-626p.