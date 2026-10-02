Triển khai kế hoạch xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy

Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An. Ảnh Bùi Thọ

Theo thống kê, trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố biên giới có 2.856 địa bàn cấp xã, trong đó, có 558 địa bàn cấp xã đã đạt tiêu chí địa bàn không ma túy giai đoạn 2020- 2025. Trong gần 2.300 địa bàn còn lại, UBND các tỉnh, thành phố xác định mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2030 xây dựng hơn 2.000 địa bàn cấp xã đạt tiêu chí địa bàn không ma túy.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị triển khai chương trình phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Tính đến hết tháng 9/2026, Bộ đội Biên phòng đã chủ trì bắt giữ 461 vụ với 745 đối tượng, thu trên 456 kg ma túy.

Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Bùi Thọ

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ban hành kế hoạch về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển với 4 giải pháp cơ bản: Tham mưu, chỉ đạo về công tác phòng, chống ma túy; Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; Công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn; công tác phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Bùi Thọ

Hội nghị cũng đã tổng kết kết quả triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026.

Đại diện lãnh đạo các xã biên giới tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Bùi Thọ

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao thưởng cho lực lượng tham gia Chuyên án A3-626p. Chuyên án do lực lượng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam phối hợp với các đơn vị và Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 42 kg ma túy./.