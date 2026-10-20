Triển khai kế hoạch quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2026 - 2030

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

Công nhân phun nước dập lửa, giảm thiểu khói bụi ở Bãi rác Hòn Ngang, xã Diên Lâm.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương tổ chức triển khai, hoàn thiện và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh giai đoạn 2026 – 2030. Kế hoạch phải bảo đảm phù hợp với Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được ban hành tại Quyết định số 2530 ngày 19-11-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó cần xác lập các mục tiêu, chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí của địa phương; xác lập chỉ tiêu chất lượng không khí riêng cho các khu vực đô thị, khu vực trọng điểm về kinh tế, xã hội có nguy cơ ô nhiễm không khí cao theo từng giai đoạn cụ thể.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp kiểm soát bụi tại các công trường xây dựng; yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các quy định về che chắn công trường, che phủ vật liệu, tưới nước, vệ sinh công trường và phương tiện vận chuyển, không để đất, cát, vật liệu xây dựng phát tán ra môi trường xung quanh, góp phần hạn chế tác động đến chất lượng không khí và sức khỏe cộng đồng.

Cùng với đó, sở cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm soát các nguồn phát thải khí trên địa bàn tỉnh; rà soát, xác định các nguồn phát thải khí lớn trên địa bàn tỉnh; tham mưu xây dựng lộ trình và mục tiêu giảm phát thải đối với các nguồn phát thải trọng điểm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, bảo đảm phù hợp quy định.

UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm soát bụi, khí thải từ các hoạt động xây dựng, giao thông và tình trạng đốt rác thải sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ) không đúng quy định trên địa bàn quản lý; tổ chức huy động lực lượng tại chỗ tham gia hỗ trợ triển khai các biện pháp ứng phó khi có cảnh báo ô nhiễm không khí; đảm bảo tính chủ động, kịp thời và hiệu quả.