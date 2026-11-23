Theo đó, thủ trưởng các đơn vị lực lượng vũ trang, sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý, tổ chức thực hiện các nội dung tại Quyết định số 2129/QĐ-TTg ngày 6/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, gắn với Kế hoạch phòng chống thiên tai của thành phố được phê duyệt tại Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 11/9/2026.

Các đơn vị, địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống thiên tai theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phù hợp thực tế và quy định. Đồng thời xác định cụ thể nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án được giao, xây dựng tiến độ thực hiện, chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách được phân bổ và đề xuất các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai.

UBND thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung các kế hoạch phòng chống thiên tai đến cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân; phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị, bộ phận chuyên môn, bảo đảm triển khai đồng bộ, tránh thiếu sót, chồng chéo.

Các đơn vị, địa phương chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện định kỳ hoặc đột xuất; tổng hợp, đánh giá kết quả, kịp thời báo cáo và kiến nghị xử lý những vấn đề phát sinh. Kết quả thực hiện gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.