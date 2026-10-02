Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Dự điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Ngọc Định, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không ma tuý, BĐBP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030. Phấn đấu duy trì vững chắc, giữ vững xã, phường, đặc khu không ma tuý; hằng năm giảm ít nhất 5% số người nghiện ma tuý, người sử dụng ma tuý trái phép; 50% số xã, phường, đặc khu không ma tuý; 100% đối tượng bán lẻ chất ma tuý và diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma tuý được phát hiện và triệt phá. Phấn đấu sau năm 2030 đạt mục tiêu 532/552 địa bàn xã, phường, đặc khu ở khu vực biên giới đạt tiêu chí địa bàn không có ma tuý, bằng 96,2%; 21/553 xã, phường, đặc khu, bằng 3,8% các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp để xây dựng địa bàn không ma tuý…

Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thảo luận tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026. Các đại biểu tập trung đánh giá tình hình thực tiễn của từng địa phương; đề ra những phương hướng, nhiệm vụ xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma tuý.

Thảo luận tại điểm cầu Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Lê Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Tuyên Quang là địa bàn chiến lược về QP – AN, trên địa bàn hiện có 13/17 xã được công nhận là địa bàn không có ma tuý; thời gian tới tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đầu tư nguồn lực, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác phòng, chống ma tuý; trước mắt xây dựng xã, phường không ma tuý và phấn đấu xây dựng tỉnh Tuyên Quang đạt “Tỉnh không ma tuý” vào năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP đánh giá cao, biểu dương các đơn vị phối hợp nỗ lực trong chủ động phòng, chống mua bán người, mua bán ma tuý. Trước diễn biễn phức tạp của các băng nhóm tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người, đồng chí đề nghị các bộ, ban, ngành, Trung ương và địa phương quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thể chế kế hoạch của Bộ Tư lệnh, kế hoạch tỉnh để tập trung đánh giá thực hiện trong phòng, chống tội phạm; chủ động ngăn ngừa tội phạm từ sớm, từ xa. Đồng thời tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân chủ động phòng, chống về mua bán người, ma tuý; phát động phong trào “Quần chúng nhân dân tố giác tội phạm”; tăng cường hợp tác quốc tế để kịp thời thông tin, ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới; các đơn vị phải có ý chí quyết chiến, quyết thắng trong phòng, chống tội phạm mua bán người, mua bán ma tuý…