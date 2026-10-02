Triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội, kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo trên toàn quốc.

Đồng chí Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Hóa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Theo thống kê, trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố biên giới có 2.856 địa bàn cấp xã, trong đó có 558 địa bàn cấp xã đã đạt tiêu chí địa bàn không ma túy giai đoạn 2020-2025. Trong gần 2.300 địa bàn còn lại, UBND các tỉnh, thành phố xác định mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2030 xây dựng hơn 2.000 địa bàn cấp xã đạt tiêu chí địa bàn không ma túy.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các đơn vị triển khai chương trình phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Tính đến hết tháng 9/2026, Bộ đội Biên phòng đã chủ trì bắt giữ 461 vụ với 745 đối tượng, thu trên 456 kg ma túy.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh BĐBP về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển.

Kế hoạch xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: tham mưu, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; đẩy mạnh công tác phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy.

Hội nghị cũng đã tổng kết kết quả triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2026.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao thưởng cho lực lượng tham gia Chuyên án A3-626p. Chuyên án do lực lượng Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam phối hợp với các đơn vị và Bộ đội Biên phòng Nghệ An thực hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 42 kg ma túy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP đề nghị các cơ quan, đơn vị trong BĐBP: Quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP; trong đó, đánh giá toàn diện tình hình để xác định địa bàn, đối tượng trọng điểm cần tập trung triển khai các biện pháp.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế, triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp công tác Biên phòng; tăng cường phối hợp, hợp tác quốc tế, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ ngoài, kịp thời ngăn chặn các đường dây, nguồn cung ma túy qua biên giới, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 không còn ma túy trên địa bàn biên giới.