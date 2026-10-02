Triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma tuý

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện một số cơ quan, đơn vị và các xã biên giới của tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị

Những năm qua, công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, được chỉ đạo quyết liệt và đầu tư nguồn lực lớn. Toàn quốc hiện có 553 địa bàn cấp xã có biên giới; trong đó, giai đoạn 2020-2025 đã xây dựng 106 địa bàn đạt tiêu chí không ma tuý. UBND các tỉnh, thành phố phấn đấu đến hết năm 2030, xây dựng 426 địa bàn cấp xã có biên giới đạt tiêu chí không ma tuý. Sau đó, tiếp tục triển khai thực hiện ở các địa bàn còn lại.

Đại biểu dự hội nghị

Ngày 25/9/2026, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ban hành Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma tuý ở khu vực biên giới, vùng biển với 4 nội dung, giải pháp cơ bản, đó là: Tham mưu, chỉ đạo về công tác phòng, chống ma tuý; tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn; phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng chống ma tuý.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết: Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; tích cực triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai Đề án chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy và kế hoạch xây dựng xã biên giới “sạch về ma túy”; phấn đấu xây dựng Sơn La trở thành tỉnh không ma túy vào năm 2030.

Đại biểu dự hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trung tướng Vũ Trung Kiên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao sự phối hợp của các địa phương, lực lượng trong phòng, chống tội phạm ma tuý, mua bán người. Đồng thời, đề nghị các đơn vị Bộ đội Biên phòng tập trung quán triệt, triển khai kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND các tỉnh, thành phố, huy động sức mạnh tổng hợp tham gia phòng, chống tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người. Xác định địa bàn, đối tượng trọng điểm triển khai các biện pháp phù hợp; xây dựng kế hoạch sát thực tế, triển khai hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người; Tăng cường hợp tác quốc tế; quyết tâm, quyết liệt chặt đứt các nguồn cung ma tuý… Phát động phong trào quần chúng nhân dân tham gia tố giác, phát giác tội phạm chung. Đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người.

Đại biểu dự hội nghị

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chuyên án A3-626p, đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép 42 kg ma túy./.