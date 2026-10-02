Triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng địa bàn biên giới không ma túy

Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh và lãnh đạo UBND các xã, phường biên giới. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với các tỉnh biên giới, hải đảo trên toàn quốc.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị - Ảnh: L.T

Toàn quốc hiện có 553 địa bàn cấp xã có biên giới. Giai đoạn 2020-2025, đã xây dựng 106 địa bàn đạt tiêu chí không ma túy. Mục tiêu đến hết năm 2030 xây dựng thêm 426 địa bàn cấp xã có biên giới đạt tiêu chí không ma túy, sau đó tiếp tục triển khai tại các địa bàn còn lại.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở, Bộ Tư lệnh BĐBP ban hành kế hoạch phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới, vùng biển. Kế hoạch tập trung vào 4 nội dung: Tham mưu, chỉ đạo sát thực tiễn; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới; tăng cường tuần tra, ứng dụng chuyển đổi số trong nghiệp vụ; mở rộng hợp tác quốc tế với lực lượng chức năng các nước láng giềng, góp phần giữ vững địa bàn biên giới không ma túy.

Tại hội nghị, đại diện các điểm cầu chia sẻ những cách làm hiệu quả, sáng kiến trong xây dựng địa bàn không ma túy và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần phá thành công Chuyên án A3-626p.