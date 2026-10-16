Triển khai kế hoạch kiểm đếm mặt bằng dọc hai tuyến metro nối TP.HCM đi Bình Dương (cũ)

Nhiều phường khảo sát, kiểm đếm đất đai dọc hai tuyến metro

Chiều 16/10, phường Bình Hòa tổ chức cuộc họp thông tin đến người dân về phương án tuyến, kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm những vấn đề liên quan phục vụ dự án metro số 2 (Thủ Dầu Một – TP.HCM).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Hòa, đoạn tuyến metro đi qua địa bàn có tổng diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 74.980m2, với 186 trường hợp dự kiến bị thu hồi đất. Trong đó, 156 trường hợp bị thu hồi một phần và 30 trường hợp bị thu hồi toàn bộ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Hòa thông tin dự án metro số 2 (Thủ Dầu Một – TP.HCM) đến các hộ dân bị ảnh hưởng trên địa bàn.

Trước đó, ngày 6/10, UBND phường tổ chức họp dân triển khai kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc và kiểm đếm, với sự tham gia của 96 hộ dân và hai tổ chức.

Đến ngày 12/10, các đơn vị đã cắm mốc tạm, đo đạc và kiểm kê 32 trong tổng số 186 trường hợp; 15 trường hợp đã được áp đơn giá. Dự kiến từ ngày 17 - 27/10, Ban Quản lý đường sắt đô thị sẽ cắm mốc và bàn giao mốc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ngoài thực địa đối với đoạn tuyến qua phường Bình Hòa.

Tại cuộc họp, nhiều người dân bày tỏ đồng thuận với chủ trương triển khai dự án, sẵn sàng nhường đất để phát triển giao thông, hạ tầng. Tuy nhiên, người dân cũng đề nghị chính quyền có chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó chủ tịch UBND phường Bình Hòa cho biết, đây là dự án trọng điểm quốc gia nên thành phố đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị. Ông mong người dân tiếp tục đồng hành, ủng hộ chính quyền trong quá trình triển khai.

Hướng tuyến dự án metro số 2 đi qua phường Bình Hòa.

Theo ông Lâm, dự án hiện mới có chủ trương đầu tư. Diện tích đất thu hồi cụ thể của từng hộ và phương án bồi thường sẽ được thông tin sau khi các bước chuẩn bị, khảo sát và kiểm đếm được thực hiện.

Cùng với metro số 2, công tác chuẩn bị mặt bằng cho tuyến metro số 1 (thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) cũng đang được triển khai tại nhiều địa phương.

Tại phường Đông Hòa, chính quyền đã tổ chức hội nghị thông tin đến người dân về phương án tuyến và kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Đoạn metro số 1 qua địa bàn dài khoảng 3,71km, dự kiến có ba nhà ga. Theo thống kê ban đầu, địa phương dự kiến thu hồi hơn 24ha đất để thực hiện dự án.

Đa số người dân tham dự hội nghị đồng thuận với chủ trương đầu tư, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng làm rõ đơn giá bồi thường, chính sách tạm cư và tái định cư.

Ông Nguyễn Văn Yêm, Phó chủ tịch UBND phường Đông Hòa cho biết, địa phương sẽ xây dựng phương án chặt chẽ, bảo đảm không bỏ sót chính sách và quyền lợi của người dân.

Theo kế hoạch, các tổ công tác sẽ đến từng hộ khảo sát hiện trạng, thu thập hồ sơ pháp lý làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường. Phường đặt mục tiêu hoàn thành công tác thu hồi đất trong quý I/2027. Phường Đông Hòa thông tin đến người dân về phương án tuyến và kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án metro số 1.

Phường Đông Hòa thông tin đến người dân về phương án tuyến và kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm dự án metro số 1.

Tại phường Thuận Giao, địa phương cũng đang triển khai kiểm đếm đất phục vụ metro số 1. Đoạn tuyến qua phường dài khoảng 3,9km, ảnh hưởng 238 trường hợp, trong đó khoảng 35 hộ dự kiến phải giải tỏa toàn bộ.

Trong khi đó, phường Bình Dương là địa bàn có cả hai tuyến metro đi qua. Theo phương án quy hoạch, khu vực này có nhà ga tại vòng xoay A1, là điểm cuối của metro số 1 đoạn thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, và ga S5, điểm đầu của metro số 2 Thủ Dầu Một – TP.HCM, kết nối với tuyến metro số 1.

UBND phường Bình Dương cho biết, quá trình ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê và phân loại diện tích đất thu hồi, tài sản gắn liền với đất của hai dự án nhận được sự đồng thuận của người dân.

Tại các địa phương có tuyến metro đi qua, chính quyền đang phối hợp tổ chức họp dân, thông tin kế hoạch khảo sát và kiểm đếm mặt bằng nhằm giúp người dân nắm rõ quy trình, chủ động chuẩn bị hồ sơ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

Hai tuyến metro dài hơn 63km

Metro số 1 đoạn thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên có tổng chiều dài hơn 30,66km, đi qua bảy phường gồm Bình Dương, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, Tân Đông Hiệp, Dĩ An và Đông Hòa.

Theo quy hoạch, tuyến có điểm đầu tại ga S1 ở khu vực trung tâm thành phố mới Bình Dương, điểm cuối thuộc địa bàn phường Đông Hòa. Toàn tuyến dự kiến có 19 nhà ga trên cao, depot Phú Chánh tại khu vực trung tâm thành phố mới Bình Dương và một bãi đỗ tàu. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV/2030.

Khi đưa vào khai thác, tuyến sẽ kết nối với metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên hiện hữu, hình thành trục vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn giữa trung tâm TP.HCM và khu vực Bình Dương cũ.

Dự án metro số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên đi qua phường Đông Hoà.

Trong khi đó, metro số 2 Thủ Dầu Một – TP.HCM dài khoảng 33,2km, trong đó khoảng 17,8km đi ngầm, phần còn lại đi trên cao. Tuyến có điểm đầu kết nối ga S5 của metro số 1 đoạn thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên tại phường Bình Dương, điểm cuối kết nối ga Tao Đàn thuộc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương tại phường Bến Thành.

Hai tuyến được đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư, dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hướng đến hoàn thành trước năm 2030. Công tác khảo sát, kiểm đếm và chuẩn bị mặt bằng tại các phường được triển khai song song với những phần việc khác như khoan khảo sát địa chất, hoàn thiện thủ tục pháp lý và chuẩn bị hồ sơ dự án.

Khi hoàn thành, hai tuyến metro được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa trung tâm TP.HCM với khu vực Bình Dương cũ, giảm áp lực giao thông đường bộ, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và thúc đẩy phát triển đô thị dọc hành lang đường sắt.