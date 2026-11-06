Triển khai kế hoạch khảo sát, đánh giá khả năng thực hiện các tiêu chí ngành Công Thương trong Chương trình mục tiêu quốc gia

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh Ninh Bình đang tập trung triển khai đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ năm đầu tiên của giai đoạn 2026-2030. Trong đó, việc rà soát, đánh giá thực trạng và khả năng thực hiện các tiêu chí thuộc từng ngành, lĩnh vực là cơ sở quan trọng để xác định nhiệm vụ, giải pháp và bố trí nguồn lực phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Đối với ngành Công thương, chương trình tập trung vào 4 nội dung tiêu chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, gồm: tiêu chí 2.4 về điện; tiêu chí 2.5 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí 3.10 về cụm công nghiệp và tiêu chí 7.3 về thương mại điện tử. Đây là những nội dung có tác động trực tiếp đến phát triển sản xuất, kinh doanh, kết cấu hạ tầng và đời sống người dân.

Hoạt động khảo sát được triển khai tại 34 xã, phường, trong đó có 18 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2027, 10 xã vùng biển, ven biển và 6 xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự kiến, từ ngày 16/11 đến ngày 10/12/2026, 4 tổ khảo sát của Sở sẽ trực tiếp làm việc tại các địa phương.

Thông qua khảo sát, Sở Công Thương sẽ đánh giá những nội dung tiêu chí đã đáp ứng, chưa đáp ứng yêu cầu; làm rõ khả năng huy động nguồn lực, những khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ của từng địa phương. Kết quả là cơ sở để đề xuất giải pháp, lộ trình thực hiện trong năm 2027 và giai đoạn 2026-2030, đặc biệt đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2027.

Tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương đã trình bày nội dung khảo sát, hướng dẫn phương pháp thu thập thông tin, cách thức kê khai phiếu đối với từng tiêu chí. Trong đó, Phòng Năng lượng hướng dẫn khảo sát tiêu chí về điện; Phòng Thương mại hướng dẫn tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại; Phòng Công nghiệp hướng dẫn tiêu chí về cụm công nghiệp; Phòng Xuất nhập khẩu hướng dẫn tiêu chí về thương mại điện tử.

Các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những nội dung cần rà soát, phương pháp đánh giá và yêu cầu về số liệu, tài liệu minh chứng phục vụ công tác khảo sát. Những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai tại cơ sở được các đơn vị chuyên môn tiếp nhận, hướng dẫn, nhằm bảo đảm việc thu thập thông tin thống nhất, đầy đủ và sát với tình hình thực tế.

Sở Công Thương đề nghị UBND các xã, phường chủ động rà soát số liệu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phân công cán bộ đầu mối phối hợp với các tổ khảo sát; các phòng chuyên môn của Sở tăng cường hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vấn đề phát sinh. Qua đó, đánh giá đúng thực trạng, khả năng và nguồn lực của từng địa phương, làm căn cứ xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí ngành Công Thương bảo đảm phù hợp, hiệu quả trong giai đoạn 2026-2030.