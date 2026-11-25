Toàn cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo phương án triển khai kế hoạch; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả kết nối cung - cầu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2027. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Phó Giám đốc Sở NN&MT Thanh Hóa Trương Nho Tự phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng phổ biến các quy định đối với đơn vị tham gia trưng bày; hướng dẫn bố trí, quy cách gian hàng, đăng ký tem và cung cấp thông tin sản phẩm để tích hợp tem truy xuất nguồn gốc. Qua đó, thống nhất phương án tổ chức, phân công nhiệm vụ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm hội nghị kết nối cung - cầu được tổ chức thiết thực, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo kế hoạch, Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026 sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 4 đến ngày 10/12/2026 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, với sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Đây là dịp để các đơn vị quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn.