Triển khai kế hoạch chấm Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Trị năm 2026

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: H.N

Tại hội nghị, Ban Tổ chức thông tin các quyết định, kế hoạch, quy chế và thời gian chấm giải; đồng thời thống nhất những nội dung liên quan đến quy trình chấm, tiêu chí đánh giá và cơ cấu giải thưởng.

Đồng chí Trần Ngọc Ánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Giám khảo phát biểu tại hội nghị - Ảnh: H.N

Sau thời gian phát động, Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2026 thu hút 61 tác phẩm tham gia. Qua rà soát, có 6 tác phẩm không bảo đảm tiêu chí, 55 tác phẩm đủ điều kiện dự thi, trong đó có 17 tác phẩm phát thanh, truyền hình và 38 tác phẩm báo in, báo điện tử.

Đồng chí Lê Vĩnh Nhiên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, thành viên Ban Giám khảo thảo luận tại hội nghị - Ảnh: H.N

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các tiêu chí chấm giải, cách thức đánh giá và tỉ lệ giải thưởng giữa các loại hình báo chí. Trong đó, chú trọng tính định hướng, chất lượng nội dung, hiệu quả phản ánh thực tiễn công tác xây dựng Đảng; việc phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến, cũng như hiệu quả xã hội và sức lan tỏa của từng tác phẩm.

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: H.N

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức giải đánh giá cao quá trình triển khai giải và công tác chuẩn bị chấm giải. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và tổ giúp việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát quy chế, tiêu chí đã thống nhất; tổ chức chấm giải nghiêm túc, khách quan, trung thực, công bằng, bảo đảm tiến độ đề ra. Đồng thời, lựa chọn được những tác phẩm tiêu biểu, có chất lượng chuyên môn cao, phản ánh sinh động những kết quả nổi bật, mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo và những điển hình trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ XI, năm 2026.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, việc tổ chức chấm giải bảo đảm chất lượng, công tâm không chỉ góp phần nâng cao giá trị của giải thưởng mà còn khuyến khích đội ngũ làm báo tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có tính phát hiện, tính chiến đấu và sức lan tỏa, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Cao Trường Sơn, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, thành viên Ban Giám khảo thảo luận tại hội nghị - Ảnh: H.N