Triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn trường học

Kế hoạch hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ mất an toàn, giảm thiểu tối đa tai nạn thương tích, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

Trong năm 2026, thành phố phấn đấu 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn xây dựng và triển khai kế hoạch an toàn trường học phù hợp với thực tế; tất cả trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Giai đoạn 2027 - 2029, thành phố duy trì các chỉ tiêu cốt lõi, từng bước nâng cao tỷ lệ cán bộ, giáo viên được tập huấn chuyên sâu về phòng chống ma túy trong học đường (đạt 80% vào năm 2029); tổ chức định kỳ các buổi diễn tập kỹ năng thực hành an toàn cho học sinh.

Đến năm 2030, Đà Nẵng hướng tới hoàn thành tập huấn 100% đội ngũ giáo viên về phòng chống ma túy. Phấn đấu không để xảy ra bạo lực học đường hay sự cố mất an toàn nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan từ cơ sở giáo dục.

Để đạt các mục tiêu trên, UBND thành phố đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bao gồm: đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật; đổi mới giáo dục kỹ năng sống; tăng cường phòng chống bạo lực, ma túy, tệ nạn xã hội; bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm, y tế học đường; tăng cường an ninh mạng và bảo vệ học sinh trên không gian mạng; đầu tư cơ sở vật chất và thắt chặt cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.