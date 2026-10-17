Triển khai hòm thư ẩn danh tố giác tội phạm bằng mã QR

Đồn Biên phòng Phú Lộc triển khai hòm thư ẩn danh tố giác tội phạm tại khu dân cư.

Với hòm thư này, thông qua việc quét mã QR, người dân có thể thuận tiện cung cấp cho Đồn Biên phòng các thông tin liên quan đến tình hình ANTT, hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và những vấn đề cần thiết khác phát sinh tại địa bàn.

Việc tiếp nhận thông tin theo hình thức ẩn danh góp phần tạo thêm kênh tương tác thuận tiện, nhanh chóng, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, đồng thời khuyến khích người dân tích cực tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Trên cơ sở thông tin tiếp nhận, Đồn Biên phòng Phú Lộc sẽ chủ động rà soát, xác minh, phối hợp với các cơ quan, lực lượng có liên quan xử lý hoặc tham mưu xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, giữ vững ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn.