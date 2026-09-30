Triển khai hội thi thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách

Hội thi dành cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Nội dung tập trung tuyên truyền, giới thiệu một tác phẩm hoặc chùm tác phẩm được xuất bản hợp pháp tại Việt Nam, phản ánh truyền thống lịch sử, văn hóa, những nét đặc trưng của vùng đất, con người Bắc Ninh và các nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa tiêu biểu.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên phân hiệu 1 (phường Bắc Giang) tham dự Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2026 tại Thư viện Bắc Ninh.

Các đội sẽ tham gia 3 phần thi: Giới thiệu đội hình, giới thiệu sách và năng khiếu. Mỗi cụm thi đua thành lập một đội đại diện tham gia gồm học sinh của một hoặc nhiều trường. Mỗi đội gồm tối đa 3 thành viên chính thức, ngoài ra không hạn chế số lượng thành viên phụ họa, minh họa cho các phần thi. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm danh sách thành viên, kịch bản và file video minh họa cho 3 phần thi gửi về Ban Tổ chức qua Thư viện Bắc Ninh trước ngày 15/10/2026.

Theo kế hoạch, hội thi diễn ra vào trung tuần tháng 11/2026. Ban Tổ chức dự kiến trao 11 giải chính gồm 3 giải Nhất, 4 giải Nhì và 4 giải Ba cùng 3 giải phụ.

Hội thi hướng tới tạo sân chơi bổ ích, qua đó giúp học sinh hình thành phương pháp lựa chọn, đọc sách hiệu quả và từng bước xây dựng thói quen đọc sách, đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của văn hóa đọc, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa Bắc Ninh trong thế hệ trẻ.