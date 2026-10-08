Triển khai hoạt động Trung tâm Tai Mũi Họng trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hạnh Dung

PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hạnh Dung

Tham dự buổi lễ có: Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai; PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện TMH Trung ương.

Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Đinh Cao Minh cho biết: Việc thành lập Trung tâm TMH nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân thành phố Đồng Nai và khu vực lân cận. Trung tâm hướng đến tập trung phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực kỹ thuật cao; từng bước triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, giảm tỷ lệ người bệnh phải chuyển tuyến, qua đó góp phần giảm chi phí và gánh nặng điều trị cho người bệnh.

Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chúc mừng Ban Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng. Ảnh: Hạnh Dung

Tại buổi lễ, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã công bố các quyết định liên quan đến việc tổ chức lại bệnh viện và triển khai hoạt động Trung tâm TMH. Trong đó có quyết định bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm TMH. Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Hà Hữu Phước, Phó Giám đốc bệnh viện được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm; bác sĩ chuyên khoa I Bùi Văn Chung được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên nhấn mạnh: Mỗi năm có khoảng 4 ngàn người dân Đồng Nai phải chuyển lên các bệnh viện tuyến trên để điều trị các bệnh lý chuyên sâu về TMH. Trung tâm TMH trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là trung tâm y tế chuyên sâu đầu tiên của thành phố Đồng Nai. Trung tâm đi vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nói riêng và thành phố Đồng Nai nói chung. Mục tiêu cuối cùng là giúp người dân địa phương được tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chuyển tuyến, giảm chi phí điều trị, đi lại. Qua đó, xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trở thành địa chỉ đáng tin cậy của người dân khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe.

Giám đốc Sở Y tế cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Đồng Nai; sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của Ban Giám đốc, các chuyên gia Bệnh viện TMH Trung ương. Đồng thời yêu cầu Trung tâm TMH phát huy nguồn lực hiện có, chú trọng đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực chuyên môn cao, từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu; tăng cường phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương để đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực điều trị ngay tại địa phương.

Bác sĩ thực hiện nội soi tai cho bệnh nhân tại Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện TMH Trung ương cho hay: Đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành với Trung tâm TMH Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong định hướng phát triển chuyên môn, đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật. Để trung tâm có thể phát triển tốt trong thời gian tới, có 3 vấn đề mà bệnh viện cần đặc biệt chú trọng, đó là vấn đề nhân lực, trang thiết bị, máy móc và cơ chế hoạt động.